Zu Pokémon-Legenden: Z-A wurde schon vor dem Launch ein kostenpflichtiger DLC enthüllt

Pokémon-Legenden: Z-A hat in der großen September-Direct noch einmal richtig aufgedreht. Neben einem frischen Trailer, der neue Mega-Entwicklungen für die Starter der sechsten Generation zeigte, gab es auch eine weitere Ankündigung: einen kostenpflichtigen DLC.

Der Zusatzinhalt trägt den Titel „Mega-Dimension“ und soll nicht nur neue Outfits für euren Trainer oder eure Trainerin bieten, sondern auch eine komplett neue Story-Erweiterung. Genauere Details zur Handlung ließ man sich allerdings noch nicht entlocken, weitere Informationen sollen „zu einem späteren Zeitpunkt“ folgen.

„Die für ihre Mega-Entwicklung erforderlichen Mega-Steine Brigaronit, Fennexisnit und Quajutsunit sind als Belohnung im Z-A-Kampfclub erhältlich, wenn Trainer in Online-Rangkämpfen im Rang aufsteigen“, erklärt The Pokémon Company zu den neuen Mega-Entwicklungen.

Und zur Erweiterung führt man aus: „Das Schabernack-Pokémon Hoopa scheint in der Handlung von Mega-Dimension eine wichtige Rolle zu spielen. Dieses Mysteriöse Pokémon kann mit den Ringen an seinen Hörnern und um seinen Körper den Raum verzerren. In diesen dehnbaren Ringen kann es Löcher formen, die zu weit entlegenen Orten führen. Außerdem sind in Illumina City seltsame Verzerrung erschienen, dank denen Fans in der Stadt sogar noch mehr entdecken können.“

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf die neuen Mega-Formen oder seid ihr vor allem auf die Inhalte von Mega-Dimension gespannt? Und was haltet ihr davon, einen kostenpflichtigen DLC noch vor Veröffentlichung des Spiels anzukündigen?

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer

