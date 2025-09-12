Zu Pokémon-Legenden: Z-A wurde schon vor dem Launch ein kostenpflichtiger DLC enthüllt

Pokémon-Legenden: Z-A hat in der großen September-Direct noch einmal richtig aufgedreht. Neben einem frischen Trailer, der neue Mega-Entwicklungen für die Starter der sechsten Generation zeigte, gab es auch eine weitere Ankündigung: einen kostenpflichtigen DLC.
Der Zusatzinhalt trägt den Titel „Mega-Dimension“ und soll nicht nur neue Outfits für euren Trainer oder eure Trainerin bieten, sondern auch eine komplett neue Story-Erweiterung. Genauere Details zur Handlung ließ man sich allerdings noch nicht entlocken, weitere Informationen sollen „zu einem späteren Zeitpunkt“ folgen.
„Die für ihre Mega-Entwicklung erforderlichen Mega-Steine Brigaronit, Fennexisnit und Quajutsunit sind als Belohnung im Z-A-Kampfclub erhältlich, wenn Trainer in Online-Rangkämpfen im Rang aufsteigen“, erklärt The Pokémon Company zu den neuen Mega-Entwicklungen.
Und zur Erweiterung führt man aus: „Das Schabernack-Pokémon Hoopa scheint in der Handlung von Mega-Dimension eine wichtige Rolle zu spielen. Dieses Mysteriöse Pokémon kann mit den Ringen an seinen Hörnern und um seinen Körper den Raum verzerren. In diesen dehnbaren Ringen kann es Löcher formen, die zu weit entlegenen Orten führen. Außerdem sind in Illumina City seltsame Verzerrung erschienen, dank denen Fans in der Stadt sogar noch mehr entdecken können.“
Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf die neuen Mega-Formen oder seid ihr vor allem auf die Inhalte von Mega-Dimension gespannt? Und was haltet ihr davon, einen kostenpflichtigen DLC noch vor Veröffentlichung des Spiels anzukündigen?
Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer – der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*.
Der neue Trailer:
Einfach fantastisch… Ich liebe es, wenn DLCs oder anderer zusätzlicher Inhalt noch vor Release angekündigt wird und dann auch noch kostenpflichtig ist… aber von der Pokémon Company war ja auch nichts anderes zu erwarten.
Ich meine zum einen ist es gut, dass man vorab Bescheid weiß worauf man sich einlässt...ist im Prinzip besser, als wenn dann Monate später plötzlich nochmal eine DLC Ankündigung kommt, wo man das Hauptspiel längst durch und zur Seite gelegt hat.
Aber generell, dass es auch hier nun diesmal nen scheiß DLC geben wird ist echt fürn Arsch -,- Aber selbst Donkey Kong wird nun schon mit dem Scheiß verseucht... "Seufz"
Davon abgesehen sieht das Spiel nachwievor gut aus. Und ich mag die Mega Entwicklungen von Fennexis und Quajutsu. Vor Allem wie Quajutsu einfach Kopf über hängt xDD
Nur leider macht mich der DLC nun wieder unsicher, ob ichs Day 1 schon spielen will oder lieber warte bis der ganze DLC Scheiß raus und durch ist, ums dann komplett zu spielen. Bei Legenden weiß ich nicht, ob ich es wie die Hauptreihe ebenfalls mehrfach spielen werde. Bei Arceus hab ich da ehrlich gesagt weniger das Verlangen. Kp wies hier sein wird^^
Naja vorbestellt ists eh und wird auch nicht storniert. Dann guck ich nochmal. Am Ende bin ich wahrscheinlich eh zu ungeduldig und muss es direkt spielen und verzichte notfalls auf die weitere Story. Ma sehen^^