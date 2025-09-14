Back to the roots: Eine legendäre japanische Serie könnt ihr bald auf der Switch 2 erleben

Dynasty Warriors ist quasi das Dark Souls der Musou-Spiele, die im Westen inzwischen auch Fuß gefasst haben und damit auch eine leichter verständliche (und treffende) Bezeichnung erhalten haben: „1-vs-1000“-Schlachten.

Das typische Musou-Gameplay gibt es erst seit Dynasty Warriors 2 (Shin Sangokumusō) von 2000. Zuvor erschien 1997 zwar Dynasty Warriors (Sangokumusō) – doch das war noch ein „1-vs-1“-Fighting-Game. Aber ob nun 25 oder mehr Jahre, Fakt ist: Dynasty Warriors ist ganz schön alt.

So alt, dass man sich nach all den Jahren auf seine Wurzeln besinnen will. Das tat man vor einigen Monaten mit Dynasty Warriors: Origins, das wir in unserem Test „ein Spektakel für Musou-Fans“ und einen guten Einstieg für Neulinge nannten. Anders als der Titel vielleicht suggeriert, handelt es sich nicht um ein Prequel, sondern um ein neues Spiel. Und das könnt ihr bald auf Nintendo Switch 2 spielen.

Koei Tecmo und Omega Force werden Dynasty Warriors: Origins am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2 veröffentlichen. Der umfangreiche DLC zum Spiel soll am selben Tag erscheinen und dann auch für die bisherigen Plattformen PS5, Xbox Series und PCs zur Verfügung stehen, auf denen „Origins“ inzwischen über eine Million Mal verkauft wurde.

