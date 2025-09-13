Metroid Prime 4: Beyond überrascht mit Vi-O-La, brandneuen amiibo und einem Termin

Diese Enthüllung hatten Nintendo-Fans fest eingeplant und endlich ist es offiziell: Metroid Prime 4: Beyond hat einen Termin! Nintendo kündigte an, dass Samus’ neues Abenteuer am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch 2 und die alte Switch erscheint. Passend zur Ankündigung gab es auch einen frischen Trailer.

Das neue Video irritierte den ein oder anderen Fan, denn der Fokus auf das motorradähnlichen Gefährt war so nicht zu erwarten. Der fahrbare Untersatz trägt den Spitznamen Vi-O-La. Wie genau das Bike ins Gameplay eingebunden wird, bleibt aber noch geheim. Aber offensichtlich spielt Vi-O-La durchaus eine größere Rolle.

Denn unter den drei brandneuen amiibo-Figuren, die Nintendo enthüllte, war das Bike ebenfalls dabei: Samus (neues Prime 4 Design) und Samus auf dem Vi-O-La-Bike erscheinen bereits am 6. November 2025, während Sylux, der eventuelle mysteriöse Gegenspieler, pünktlich zum Spielstart am 4. Dezember 2025 folgt.

In Metroid Prime 4: Beyond erkundet ihr den unbekannten Planeten Viewros, auf dem sich Samus plötzlich inmitten eines uralten Dschungels befindet. Scannt Steinstatuen und Ruinen und bekämpft seltsame Kreaturen, um einen Weg nach Hause zu finden. Eure Psy-Fähigkeiten helfen dabei.

Die verbesserte „Switch 2“-Version unterstützt dabei auch die Mausfunktion der neuen Joy-Con-2-Controller und bietet darüber hinaus eine verbesserte Grafik und eine „reibungslosere Performance“ auf der technisch stärkeren Konsole. Für welche Version entscheidet ihr euch?

Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios