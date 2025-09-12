Das brandneue Pokémon Pokopia hattet ihr für die Direct wohl nicht auf dem Bingozettel

The Pokémon Company und Nintendo haben während der heutigen Direct überraschend Pokémon Pokopia angekündigt. In dem Cozy-Game sammelt ihr fleißig Materialien, pflügt Felder und baut Gemüse an, trefft auf Pokémon und baut ihnen ein Zuhause. Mit anderen Worten, ein gemütliches Pokémon-Aufbauspiel.

Es gibt jede Menge zu tun, aber Zeitdruck habt ihr nicht. The Pokémon Company auch noch nicht, denn die Veröffentlichung ist bis jetzt lediglich grob mit „2026“ festgelegt. Pokémon Pokopia, übrigens entwickelt von Koei Tecmo, erscheint für Switch 2!

The Pokémon Company beschreibt das Spiel offiziell als „Lebenssimulation“, in der Fans ihr eigenes Pokémon-Paradies erschaffen können. „Protagonist des Spiels ist ein Ditto, das sich verwandelt hat, um wie ein Mensch auszusehen“, führt man ein.

Ein Ditto auf Abwegen?!

Und weiter: „Als Ditto können Fans die Spielwelt erkunden und von den Pokémon, mit denen sie sich anfreunden, Attacken erlernen – z. B. Bisasams Blattwerk, um Gras wachsen zu lassen, oder Schiggys Aquaknarre, um durstige Pflanzen zu gießen. So können sie ihre Fertigkeiten erweitern und eine einladende Umgebung erschaffen, die eine Vielzahl an Pokémon anlockt.“

Ihr sammelt also fleißig Materialien, stellt daraus Möbel her oder pflanzt Gemüse an. Oder ihr entspannt euch einfach. Denn so ein Tag geht auch vorbei: Pokémon Pokopia hat einen Tag-Nacht-Zyklus, der dem der Echtzeit entspricht, darüber hinaus verschiedene Wetterbedingungen und spielinterne Orte mit einzigartigen Eigenschaften.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Pokopia