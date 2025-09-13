Final Fantasy VII Rebirth und der dritte Remake-Teil erscheinen plattformübergreifend

Mit dem konkreten Termin von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 und Xbox bestätigte Square Enix auch, was Fans ohnehin erwartet haben und damit jetzt offiziell ist.

Final Fantasy VII Rebirth wird ebenfalls für Switch 2 und Xbox erscheinen und schon jetzt geht man sogar einen Schritt weiter und bestätigt, dass dies auch für den unbekannten dritten Teil der Remake-Trilogie gilt.

„Als Teil des Versprechens von Square Enix, ihre Spiele plattformübergreifend anzubieten, um sie weltweit mehr SpielerInnen zugänglich zu machen, wird die gesamte ‚Final Fantasy VII Remake‘-Reihe neben PlayStation 5 und PC schließlich auch für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S erscheinen“, heißt es in der Ankündigung.

Das schließt wohlgemerkt nicht aus, dass die eine oder andere Plattform früher dran ist. Eine zunächst zeitexklusive Veröffentlichung für PS5 (und PC) und eine erst später folgende Veröffentlichung für Switch 2 und Xbox ist nicht vom Tisch und das Wörtchen „schließlich“ spricht wohl auch eher dafür.

„Am finalen dritten Teil der Trilogie wird derzeit fleißig gearbeitet“, bestätigt Square Enix darüber hinaus, was Tetsuya Nomura schon vor einigen Tagen in einem Livestream bekräftigt hat. Der Zeitplan für die Enthüllung des Spiels würde feststehen, so Nomura weiter.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix