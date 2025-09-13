Final Fantasy VII Rebirth und der dritte Remake-Teil erscheinen plattformübergreifend

Mit dem konkreten Termin von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 und Xbox bestätigte Square Enix auch, was Fans ohnehin erwartet haben und damit jetzt offiziell ist.
Final Fantasy VII Rebirth wird ebenfalls für Switch 2 und Xbox erscheinen und schon jetzt geht man sogar einen Schritt weiter und bestätigt, dass dies auch für den unbekannten dritten Teil der Remake-Trilogie gilt.
„Als Teil des Versprechens von Square Enix, ihre Spiele plattformübergreifend anzubieten, um sie weltweit mehr SpielerInnen zugänglich zu machen, wird die gesamte ‚Final Fantasy VII Remake‘-Reihe neben PlayStation 5 und PC schließlich auch für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S erscheinen“, heißt es in der Ankündigung.
Das schließt wohlgemerkt nicht aus, dass die eine oder andere Plattform früher dran ist. Eine zunächst zeitexklusive Veröffentlichung für PS5 (und PC) und eine erst später folgende Veröffentlichung für Switch 2 und Xbox ist nicht vom Tisch und das Wörtchen „schließlich“ spricht wohl auch eher dafür.
„Am finalen dritten Teil der Trilogie wird derzeit fleißig gearbeitet“, bestätigt Square Enix darüber hinaus, was Tetsuya Nomura schon vor einigen Tagen in einem Livestream bekräftigt hat. Der Zeitplan für die Enthüllung des Spiels würde feststehen, so Nomura weiter.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
6 Kommentare
Das bekräftigt nur wieder, was ich schon von Anfang an gesagt habe. Es gab nie einen Grund, warum man nach der Base-Version vom ersten Teil nur noch für Current Gen veröffentlicht hat. Die Engine für FF7 Remake ist ganz klar auf PS4-Spezifikationen ausgelegt und das hat sich auch nie geändert. Sonst wäre allein schon die Idee einer S2-Version lächerlich. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, dass es nicht trotzdem technische Abstriche im Vergleich zu PS5/Xbox Series gibt.
Die haben sämtliche assets von Remake über alle Teile hinweg mitgenommen. Das Game war ja ursprünglich ein Unreal 4 Game und die Engine wurde geupdatet. Man merkt es auch daran dass FF7 Remake/Rebirth schon sehr gut auf dem Steam Deck läuft und somit ist auch der Switch 2 Port kein Problem. Bei FF16 dagegen sieht man was passiert wenn die Engine nicht so optimiert ist weil dass läuft, trotz schlechterer Grafik, nicht auf dem Deck.
Ob sich das gesamte Projekt am Ende gelohnt hat ist aber fraglich. Zum einen weil die Erwartungen von SE sicherlich wieder zu hoch sind und zum anderen weil sich jeder Nachfolger schlechter verkauft als der Vorgänger. Ich glaube nicht dass der dritte Remake Teil sich sonderlich gut verkaufen wird wenn schon Rebirth nicht gut war.
Ich kann nicht nachvollziehen, wo ihr dieses "schließlich" herhabt. Die direkten Meldungen, die ich finde, haben das nicht.
Wie auch immer, auf der einen Seite wäre es gut vorstellbar, dass ich Sony nur zu einem zeitgleichen PC Release hat breitschlagen lassen.
Andererseits wurde es nun so kommuniziert, dass man es eigentlich auch so versteht, dass es überall gleichzeitig released wird.
Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, dann gibs wenigstens keine Ausreden mehr. Aber dann kam Capcom um die Ecke und haben Sony trotzdem für die Schuld gegeben.
Ich bin sehr auf die technische Performance gespannt. Das kann ja nur schiefgehen.
Square Enix hätte das Remake Projekt von Anfang an Multiplattform zur Verfügung stellen sollen. Seit den Game Awards sind die Verkaufszahlen ja ordentlich gestiegen. Mal sehen wie sich das in Zukunft entwickelt.
Das Zitat ist aus der deutschen Pressemeldung!