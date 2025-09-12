Erweiterte „Switch 2“-Version von Super Mario Bros. Wonder erscheint im Frühjahr 2026

Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Treffen im Bellabel-Park (kurz und knackig) wird im nächsten Frühjahr für Nintendo Switch 2 erscheinen. Das kündigte Nintendo während der Direct und als Teil der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von Super Mario an.

Das wichtigste der neuen Features ist der namensgebende Bellabel-Park, ein neues Gebiet mit einer Reihe von Mehrspieler-Party-Modi und Minispielen, sowohl kompetitiv als auch kooperativ. Weitere Inhalte werden bis zur Veröffentlichung nächstes Jahr vorgestellt.

Der neue Trailer gibt euch einige erste Einblicke. Was das Video nicht verrät, gab es nur in der Direct zu sehen: Die redselige Plauderblume gibt es bald wirklich. „Die Plauderblumen bringen etwas Spaß in euren Alltag“, heißt es. Die Blume erscheint im Frühjahr 2026.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo