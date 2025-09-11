Die CrossCode-Macher lassen euch ihr nächstes Spiel bald ausprobieren

Haben wir natürlich nicht vergessen: Im Juli haben uns die CrossCode-Macher von Radical Fish Games eine spielbare Demo zu Alabaster Dawn versprochen. Die frohe Kunde: man hält Wort. Die Demo wird am 18. September erscheinen, die Steam-Seite zur Demo ist bereits geschaltet.

Das Action-RPG soll auf die besten Aspekte von CrossCode aufbauen. Als da wären: ein tiefgründiges Kampfsystem, herausfordernde Rätsel und eine mysteriöse Welt voller Geheimnisse, alles verpackt in eine fesselnde Geschichte.

„Der Schatten von Nyx ist gefallen – er hat die Welt in ein Ödland verwandelt und die Götter und ihr Volk verschwinden lassen. Jetzt erwacht Juno, die Auserwählte, und steht vor einer unmöglichen Aufgabe: Sie muss alles zurückbringen“, führt man in die Story von Alabaster Dawn ein.

Vor etwa einem Jahr hieß es, man ziehe auch wieder den Early-Access für Alabaster Dawn in Betracht, um Feedback zu sammeln. Eine Konsolenversion hoffe man ebenfalls veröffentlichen zu können.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games