Shadowdrop: Die Switch hat seit der Direct ein neues Exklusivspiel für Couch-Koop-Fans

Plötzlich ist im Nintendo eShop ein bisher eher unbekanntes Spiel aufgetaucht! Ohne viel Werbung, dafür mit einer kurzen Erwähnung auf der Nintendo Direct, veröffentlicht ProbablyMonsters sein neues Roguelite-Actionspiel Storm Lancers, ein Koop-Sidescroller im Anime-Stil der 80er.

So ein exklusiver Shadowdrop erzeugt ja manchmal doch auch allerhand Aufmerksamkeit – darauf dürfte auch ProbablyMonsters spekulieren. Storm Lancers versetzt die Spielenden auf den fremden Planeten Cryptica, wo sie als gestrandete Helden eine geheime Quelle mächtiger Magie schützen müssen, da die gesamte Realität kurz vor dem Zusammenbruch steht. Zwei magische Kreaturen wählen Spielende als ihre Helden aus, die den Planeten retten sollen.

In Storm Lancers kämpft man sich in schnellen, actionreichen Durchläufen durch wechselnde Biome. Die Mischung aus Kampf, geschickten Ausweichmanövern und dem Erlernen mächtiger Fähigkeiten und der Notwendigkeit, den Kampfstil regelmäßig anzupassen, sollen das Spiel besonders machen. Pro Durchgang gibt es neue Items, die den eigenen Spielstil individuell prägen, und dauerhafte Upgrades freischalten für den nächsten Run.

Ausgelegt für zwei Spielende

Das Spiel ist speziell auf die Zusammenarbeit von zwei Spielern ausgelegt, die Seite an Seite mit kombinierten Fähigkeiten, Waffen und Power-ups kämpfen. Sollte der Partner das Spiel verlassen, ermöglicht Storm Lancers einen nahtlosen Wechsel vom Koop- in den Solomodus, sodass man jederzeit im Geschehen bleibt.

Die Gegner reichen von feindlichen außerirdischen Pflanzen und Tieren bis hin zu einer Maschinenrasse, die ganze Planeten verschlingt. Diese fordern schnelles Denken, harte Kämpfe und Anpassungsfähigkeit in einem sich ständig wandelnden Schlachtfeld. Zum Glück gibt es passende Waffen, um die Gegner zu bekämpfen: Mit flammenden Schwertern, scharfen Katars, Gewehren, mächtige Hämmern und Granatwerfer könnt ihr eure Feinde zerstören. Taktische Entscheidungen und eine passende Ausrüstung entscheiden dabei oft über Sieg oder Niederlage.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Storm Lancers, ProbablyMonsters