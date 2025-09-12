Nintendo überrascht mit Yoshi and the Mysterious Book zum 40. Jubiläum von Super Mario

Es war für viele vielleicht die aufregendste Ankündigung zum 40. Geburtstag von Super Mario: Nintendo enthüllte heute bei der Direct erstmals Yoshi and the Mysterious Book, ein brandneues Spiel für Nintendo Switch 2.
Auf der Yoshi-Insel fällt eines Tages ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Dort finden die Yoshis einige Informationen zu höchst seltsamen Kreaturen. Enzo selbst kann seine Seiten nicht lesen, also helfen die Yoshis. Ihr seht, wo die Reise hingeht: ins Buch!
Mit euren Entdeckungen in den Welten füllt ihr die Bücherseiten weiter. Spielerisch erwartet euch ein 2D-Plattformer, der erste Trailer gibt bereits Gameplay-Eindrücke. Yoshi and the Mysterious Book erscheint allerdings erst im Frühjahr 2026.
Ankündigungstrailer
Bildmaterial: Nintendo
1 Kommentar
Yoshi <333
Ich freue mir!!!
Finde es cool, dass man was neues auch versucht und Yoshi diesmal kein Baby Mario mit sich rumschleppt^^ Es scheint auch einige coole Ideen zu geben. Wird sicherlich wieder sehr gut. Ich glaube der Entwickler wurde wieder mal nicht erwähnt bisher? Hoffe, dass Good Feel wieder dran sitzt. Dann ist es ziemlich sicher, dass das gut wird.
Wirklich schade, dass es nicht auch noch ne Switch Version gibt aber war allerdings auch zu erwarten. Hoffe es verkauft sich dennoch gut^^