Nintendo überrascht mit Yoshi and the Mysterious Book zum 40. Jubiläum von Super Mario

Es war für viele vielleicht die aufregendste Ankündigung zum 40. Geburtstag von Super Mario: Nintendo enthüllte heute bei der Direct erstmals Yoshi and the Mysterious Book, ein brandneues Spiel für Nintendo Switch 2.

Auf der Yoshi-Insel fällt eines Tages ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Dort finden die Yoshis einige Informationen zu höchst seltsamen Kreaturen. Enzo selbst kann seine Seiten nicht lesen, also helfen die Yoshis. Ihr seht, wo die Reise hingeht: ins Buch!

Mit euren Entdeckungen in den Welten füllt ihr die Bücherseiten weiter. Spielerisch erwartet euch ein 2D-Plattformer, der erste Trailer gibt bereits Gameplay-Eindrücke. Yoshi and the Mysterious Book erscheint allerdings erst im Frühjahr 2026.

