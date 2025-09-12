Wo Träume wahr werden: Das neue Tomodachi Life meldet sich bunt und laut zurück

Nintendo hat während der großen September-Direct einen neuen Trailer zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden gezeigt – und wie man es von der Reihe kennt, wird es wieder herrlich skurril.

Das bunte Lebenssimulationsspiel erscheint im Frühjahr 2026 sowohl für die erste Switch als auch für die Switch 2 und bringt den typisch schrägen Humor der Serie zurück, wie auch der neue Trailer zeigt.

In dem gibt es jede Menge verrückte Szenen zu sehen: Miis, die plötzlich anfangen zu singen, merkwürdige Alltagssituationen und jede Menge bizarrer Minispiele. Wer den Vorgänger auf dem 3DS kennt, weiß, dass Tomodachi Life nie vor absurden Momenten zurückschreckt – und genau das scheint auch diesmal wieder der große Reiz zu sein.

Was meint ihr: Werdet ihr wieder eure Freunde, Familienmitglieder (oder vielleicht eure Haustiere) als Miis in absurde Geschichten stürzen? Nachfolgend könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo