Plauderblume und Wonder-Effekt sollen diesen neuen Mario-Ableger so groß wie nie machen

Endlich wieder ein Mario Tennis! Im Rahmen der Nintendo Direct wurde Mario Tennis Fever für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Das Fun-Sport-Spiel wird am 12. Februar 2026 exklusiv für die neue Hybridkonsole erscheinen. Und Nintendo hat sich einiges einfallen lassen, um den neuen Mario-Ableger so abwechslungsreich und groß wie nie zu gestalten.

Das Herzstück von Mario Tennis Fever sind die neuen Fever-Schläger. Insgesamt stehen 30 verschiedene Fever-Schläger zur Verfügung, jeder mit eigenen speziellen Fähigkeiten. Spielende können durch das Aufrechterhalten von Ballwechseln ihre Fever-Anzeige füllen und dann einen Fever-Shot ausführen.

Für weitere Abwechslung sorgen weitere unterschiedliche Schläger. Der Eis-Schläger friert zum Beispiel Teile des Platzes ein, während der Schattenschläger einen Schattendoppelgänger des Spielers erstellt – auch ganz ohne Jutsu. Das Rutschen und ausgefallene Beinarbeit machen auch schwierige Bälle erreichbar.

Großer Spielumfang und viele Modi

Nach fast acht Jahren ohne ein neues Mario Tennis bietet Mario Tennis Fever die größte Charakterauswahl der Seriengeschichte mit 38 spielbaren Charakteren. Verschiedene Modi wurden bereits im Trailer vorgestellt: Der klassische Turnier-Modus darf natürlich nicht fehlen, der Prüfungsturm-Modus gibt euch verschiedene Herausforderungen und Missionen, die gelegentlich auch etwas chaotisch werden können.

Der Mix-it-up-Modus wird dagegen magisch, hier gibt es Matches mit unerwarteten Regeln und Wonder-Effekten aus Super Mario Bros. Wonder. Nicht der einzige „Gastauftritt“ aus dem 3D-Mario-Spiel: auch die Plauderblume ist dabei und kommentiert Matches. Zudem wird es einen Onlinemodus geben. Eine Besonderheit ist der Swing-Modus, in dem ihr – ähnlich wie in Switch Sports – den Schläger per Bewegungssteuerung mit den Joy-Con 2 nutzen könnt.

Das Highlight ist aber sicherlich der Adventure-Modus. Nach der Begegnung mit Monstern auf einer abgelegenen Insel verlieren Mario und seine Freunde ihre Tennis-Fähigkeiten und müssen diese neu erlernen, um die Monster zu besiegen und wieder normal zu werden.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo