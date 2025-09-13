Runde Sache: Eines der Hype-Games von 2023 bekommt einen Switch-exklusiven Nachfolger

Eine kleine Puzzle-Überraschung gab es bei der Nintendo Direct auch. So wurde Suika Game Planet angekündigt, der offiziellen Nachfolger des erfolgreichen und extrem gehypten Puzzlespiels Suika Game aus dem Jahr 2023.

Das Spiel wird „diesen Winter“ für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 als zeitexklusive Konsolenversion erscheinen. Zwischen den beiden Plattformen gibt es keine nennenswerten Unterschiede abseits der GameShare-Unterstützung der „Switch 2“-Version, heißt es im FAQ auf der offiziellen Website. Konkrete Pläne für andere Plattformen würden derzeit nicht vorliegen, so Entwickler Aladdin X.

Suika Game Planet wird erneut von Aladdin X entwickelt, dem Studio hinter dem ursprünglichen Suika Game. Das Spiel wurde ein Hit auf der Switch, wo es auch einen Großteil der über 11 Millionen Downloads erreichte und zum am häufigsten heruntergeladenen eShop-Spiel in Japan wurde.

Zeitweise mussten sogar Top-Titel wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ den Spitzenplatz in den Downloadcharts des eShops für das Spiel mit den runden Früchten räumen. In der Vorweihnachtszeit 2023 musste Super Mario Bros. Wonder in den eShop-Charts Suika Game platzmachen.

Noch bunter, noch runder

Das Grundkonzept bleibt dem Original treu: Spielende lassen Früchte fallen und kombinieren identische Früchte, um größere zu erstellen. Die Neuerung bei Suika Game Planet liegt im 360-Grad-Gameplay auf einer Planetenoberfläche. Anstatt in einer rechteckigen Box spielen Nutzer nun auf einem runden Planeten, wodurch sich die Physik und Strategie fundamental ändert.

Auch das Ziel bleibt gleich: Möglichst große Wassermelonen (Suika) erstellen und dabei Super Evolution-Kombos für Bonuspunkte auslösen. Die Früchte fallen nun automatisch zur Planetenmitte hin und können sich um die gesamte Oberfläche bewegen.

Suika Game Planet erscheint „diesen Winter“ als zeitexklusive Konsolenversion für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Ein genauer Preis wurde noch nicht bekanntgegeben, das originale Suika Game kostet derzeit 2,99 Euro im eShop, daher ist zu vermuten, dass auch der Nachfolger nicht deutlich teurer wird.

Der neue Trailer:

