Super Mario Galaxy ist diesmal gekommen, um zu bleiben: Collection und amiibo enthüllt

Bei der großen September-Direct hatte Nintendo gleich mehrere Mario-Überraschungen im Gepäck. Eine davon: Am 2. Oktober 2025 erscheint die Super Mario Galaxy Collection für Switch und Switch 2.

Enthalten sind Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, allerdings handelt es sich – wie viele Fans bereits vermutet hatten – um klassische Portierungen und nicht um aufwändige Remakes.

Einige von euch sagen jetzt vielleicht: Ich habe doch Super Mario Galaxy schon vor einigen Jahren für die Switch gekauft. Stimmt, aber zum 35. Jubiläum gab es Super Mario 3D All-stars unter anderem mit Super Mario Galaxy physisch und digital. Kurze Zeit später stellte Nintendo aber den Verkauf ein, auch im eShop. Jetzt also das Comeback, gemeinsam mit dem zweiten Teil.

Ganz zufällig ist der Zeitpunkt natürlich nicht gewählt. Nintendo feiert in diesem Jahr „40 Jahre Super Mario“ und bereitet gleichzeitig den nächsten Kinoauftritt vor. Der zweite Mario-Film trägt offiziell den Titel Super Mario Galaxy und startet weltweit am 3. April 2025. Das Spiel zum Film bleibt dem eShop und dem Handel – eine physische Version gibt es auch wieder – diesmal hoffentlich erhalten …

Neue amiibo – aber erst 2026

Parallel zur Collection wurden zwei neue amiibo angekündigt: Mario zusammen mit einem Luma sowie eine neue Rosalina-Figur. Beide erscheinen allerdings erst am 2. April 2026 – also ein halbes Jahr nach dem Spiel selbst. Vorbestellungen sollen laut Nintendo im Frühjahr starten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Nintendo