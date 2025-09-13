Das neue Fire Emblem hat offenbar eine Verbindung zu einem früheren Serienableger

Ein neues Fire Emblem steht schon lange auf der Wunschliste von Nintendo-Fans und zur Freude der Serienliebhaber wird es kein Remake, sondern ein brandneues Spiel. Nintendo enthüllte bei der Direct in dieser Woche das neue Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Es war gleichzeitig die „one more thing“-Ankündigung der Show, was den Stellenwert des Spiels verdeutlicht. Der neue Titel spielt während der Heroenspiele und umfasst mehrere Handlungsstränge. Das Ende des ersten Trailers zeigt einen bekannten Charakter, weshalb Fans spekulieren, dass das neue Spiel auch in Verbindung zum „Three Houses“-Ableger steht.

Ansonsten hält sich Nintendo noch sehr bedeckt. „Die Heroenspiele haben begonnen! Entdeckt eine komplex verwobene Geschichte, in der Stärke und Stahl aufeinandertreffen. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint nächstes Jahr nur für Nintendo Switch 2„, heißt es in der Videobeschreibung. Die offizielle Website ist nicht ergiebiger.

Der erste Trailer ist allerdings schon recht aussagekräftig und zeigt in weit über zwei Minuten etliche Sequenzen und auch erste Gameplay-Szenen. Hier scheint er neue Teil ganz den traditionellen Elementen der beliebten Strategie-RPG-Serie zu folgen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo