Das neue Fire Emblem hat offenbar eine Verbindung zu einem früheren Serienableger

Ein neues Fire Emblem steht schon lange auf der Wunschliste von Nintendo-Fans und zur Freude der Serienliebhaber wird es kein Remake, sondern ein brandneues Spiel. Nintendo enthüllte bei der Direct in dieser Woche das neue Fire Emblem: Fortune’s Weave.
Es war gleichzeitig die „one more thing“-Ankündigung der Show, was den Stellenwert des Spiels verdeutlicht. Der neue Titel spielt während der Heroenspiele und umfasst mehrere Handlungsstränge. Das Ende des ersten Trailers zeigt einen bekannten Charakter, weshalb Fans spekulieren, dass das neue Spiel auch in Verbindung zum „Three Houses“-Ableger steht.
Ansonsten hält sich Nintendo noch sehr bedeckt. „Die Heroenspiele haben begonnen! Entdeckt eine komplex verwobene Geschichte, in der Stärke und Stahl aufeinandertreffen. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint nächstes Jahr nur für Nintendo Switch 2„, heißt es in der Videobeschreibung. Die offizielle Website ist nicht ergiebiger.
Der erste Trailer ist allerdings schon recht aussagekräftig und zeigt in weit über zwei Minuten etliche Sequenzen und auch erste Gameplay-Szenen. Hier scheint er neue Teil ganz den traditionellen Elementen der beliebten Strategie-RPG-Serie zu folgen.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo
Mir gefiel die Ankündigung des neuen Teil echt gut. Schon der Stil erinnert wieder an Three Houses und der Charakter am Ende, wenne nun auch erwachsener, weist auch ein wenig darauf hin. Würde nur sagen, spielt zu einer anderen Zeit (und offensichtlich in einem anderen Land) als Three Houses. Bin auf jeden Fall gespannt und wird ein Day One Kauf für mich.
Die neueren Titel sind ja auch recht verzeilich, und man kann ohne Permadeath der Charaktere spielen.
Die Ankündigung passt auch irgendwie, habe ja vor dieses Jahr noch mal mindestens einen Durchgang von Three Houses zu machen (min.) und diesmal auch zu beenden. Und danach der Warriors Teil Three Hopes, den ich mir extra noch mal gekauft habe 😅
Bin jetzt nicht so mega hyped was die Ankündigung angeht. Zumindest zu dem was gezeiigt wurde.
Zum einen gefällt mir das Artdesign der Charaktere nicht. Geht mit dem Jungen in blau schon los. Was sind das für Haare?
Dann bekomme ich ganz viele orientalische Vibes. Jetzt kein Setting was mich auch abholen würde. Hauptschauplatz ist diesmal eine Arena? Also es scheint Dreh und Angelpunkt zu sein.....muss man auch mögen. Ach ich weiß nicht
Abschließend kaufe ich mir keine Konsole nur für ein Spiel. Ich verstehe den Sinn hinter Konsolenexklusivität....für eine gewisse Zeit aber Nintendo ist da viel zu elitär mit ihren IPs. Die versauern hinter einer Konsole und werden nicht weiter zugänglich gemacht.
So ein Titel wie Awakening werde ich wohl nie wieder sehen xD
Naja zumindest scheint der Soundtrack wieder geil zu werden. Zumindest etwas.