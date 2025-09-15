Nobuo Uematsu glaubt, dass Regisseure und Producer heutzutage zu viel Macht haben

In den letzten Jahren hat Uematsu mehrfach erklärt, dass Spielemusik „langweilig“ werde. Auf die Frage, ob dieses „Krisengefühl“ auf die Stagnation der Spielebranche insgesamt zurückzuführen sei, antwortete er in einem aktuellen Interview mit Real Sound, dies sei nicht ganz der Fall.

Vielmehr vermute er, dass Spielemusiker unter dem zunehmenden Druck von Regisseuren und Produzenten ihre kreative Freiheit verlieren. „Ich würde nicht so weit gehen, es Stagnation zu nennen, aber ich glaube, dass Regisseure und Produzenten selbst in Bezug auf die Musik zu viel Macht in ihren Händen haben“, so Uematsu.

„Spielekomponisten können ihre Meinung nicht frei äußern, und egal wie viel musikalisches Wissen oder technisches Können sie besitzen, es fällt ihnen immer noch schwer, ihre Meinung zu äußern. Es gibt kaum Spieleproduzenten, die sich in der weltweiten Unterhaltungsbranche auskennen und mit einer Vielzahl von Musikgenres vertraut sind. Ihnen ist also alles recht, solange es wie ein John-Williams-Soundtrack klingt“, führt Uematsu weiter aus.

Uematsu rät Musikern, aus der Reihe zu tanzen

Während ein Soundtrack gemeinhin so gestaltet wird, dass er zum Image eines Spiels passt und der Komponist sich in den bestehenden kreativen Rahmen des Spiels einfügen muss, ist Uematsu der Meinung, dass dies nicht der Fall sein sollte. Er erwähnt einen seiner Lieblingskünstler, Elton John, der „trotz der Notwendigkeit, auf kommerziellen Erfolg zu achten, auch nach der Veröffentlichung seiner Meisterwerke in den 70er-Jahren weiterhin gute Musik machte.“

Trotz der schwierigen Umstände empfiehlt Uematsu Musikern, immer nach neuen Ausdrucksformen zu suchen, denn genau das macht Musik interessant und fesselnd. „Wenn man immer das Gleiche macht wie John Williams und sich damit zufriedengibt, kommt man nicht weiter. Was wäre, wenn jemand ein bisschen Techno hineinbringt – was für ein Sound würde dann dabei herauskommen? Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz für Musik.“

Uematsu merkt an, dass sich diese Zurückhaltung, einen Schritt weiter zu gehen, auch in modernen Klängen selbst widerspiegelt. „Der Mainstream-Ansatz besteht darin, beruhigende digitale Synthesizer-Sounds mit einem Sequenzer zu verwenden, ohne dabei jemals aus dem Rahmen zu fallen“, sagt er. „Es gibt heute einfach weniger ‚seltsame Dinge‘.“

