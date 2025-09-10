Trails in the Sky 1st Chapter stellt kosmetische DLC und sein hybrides Kampfsystem vor

Trails-Fans – und Falcom hofft, auch Trails-Neulinge – fiebern der nächsten Woche entgegen. Dann erscheint das Remake des Serienerstlings, Trails in the Sky 1st Chapter. Schon jetzt wird mit neuen Trailern Lust auf mehr gemacht.

Der erste Trailer zeigt die Kämpfe im hybriden Kampfsystem, das sowohl rundenbasierte als auch echtzeitbasierte Elemente enthält. Ein weiterer Trailer, der bislang nur auf Japanisch verfügbar ist, präsentiert dagegen bereits vor dem Erscheinungsdatum am 19. September Teile der kostenpflichtigen DLCs. Auf der offiziellen Youtube-Seite von GungHo gibt es zudem weitere Charakter-Trailer.

Die kosmetischen DLC werden auf der japanischen Website konkretisiert. Die Preise dafür bewegen sich zwischen 220 und 990 Yen. Die DLC erscheinen mit dem Launch und in den beiden Wochen danach. Ein Swimsuit-DLC für Estelle und Joshua darf natürlich nicht fehlen. Für den Westen gibt es noch keine Preisinformationen und Details.

Die Prolog-Demo zu Trails in the Sky 1st Chapter ist bereits im Nintendo eShop, im PlayStation Store und via Steam auf dem PC verfügbar. Für die Switch 2 steht vorerst jedoch nur die Switch-Version zur Verfügung, die per Abwärtskompatibilität auch auf der neuen Nintendo-Konsole läuft.

Die Vollversion soll euch schließlich 80 Stunden Spielspaß und eine angepasste „Switch 2“-Erfahrung bieten. Trails in the Sky 1st Chapter erscheint weltweit am 19. September für die Switch-Familie, PlayStation 5 und PC-Steam. Neben einer Collector’s Edition erscheinen Handelsversionen für Switch und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Der neue „Battle Trailer“:

Der neue DLC-Trailer:

via RPGsite (2), Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom