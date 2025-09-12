Jetzt vorbestellen: Der „Virtual Boy“ erlebt sein wahrlich unerwartetes Comeback

Die unvergessene, aber tragisch erfolglose Nintendo-Konsole mit sehr rudimenärer 3D-Funktion wird für die Switch-Familie neues Leben eingehaucht. Nintendo bringt den tatsächlich den Virtual Boy als neues Zubehör für die Switch und Switch 2 heraus und integriert die passenden Spiele in Switch Online. Interessierte können jetzt im Nintendo Store* zugreifen!

Zum Spielen der „Virtual Boy“-Games wird ein spezielles physisches Zubehör benötigt, das die Form des originalen Virtual Boy von 1995 nachbildet – die Switch oder Switch 2 lässt sich direkt einsetzen. Die Spiele können dann wie beim alten VR-Headset erlebt werden.

Für Fans, die „nur mal schnell“ oder aber kostengünstig den 3D-Effekt des Virtual Boy ausprobieren wollen, wird es ein günstiges Karton-Modell geben, ähnlich dem „Nintendo Labo“-Prinzip. Für Retro-Fans gibt es ein „echtes“ Virtual-Boy-Gerät. Beide Produkte sind exklusiv im Nintendo Store* verfügbar und werden nur an „Switch Online“-Abonnenten verkauft.

Ab dem 17. Februar 2026 startet der „Virtual Boy“-Service innerhalb von Switch Online, wobei 14 Spiele stückweise erscheinen werden. Highlights sind trotz der eigenwilligen monochrom-roten 3D-Grafik unter anderem Wario Land, Marios Tennis, Galactic Pinball, und ein dreidimensionales V-Tetris.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Nintendo