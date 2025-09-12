Jetzt vorbestellen: Der „Virtual Boy“ erlebt sein wahrlich unerwartetes Comeback

Die unvergessene, aber tragisch erfolglose Nintendo-Konsole mit sehr rudimenärer 3D-Funktion wird für die Switch-Familie neues Leben eingehaucht. Nintendo bringt den tatsächlich den Virtual Boy als neues Zubehör für die Switch und Switch 2 heraus und integriert die passenden Spiele in Switch Online. Interessierte können jetzt im Nintendo Store* zugreifen!
Zum Spielen der „Virtual Boy“-Games wird ein spezielles physisches Zubehör benötigt, das die Form des originalen Virtual Boy von 1995 nachbildet – die Switch oder Switch 2 lässt sich direkt einsetzen. Die Spiele können dann wie beim alten VR-Headset erlebt werden.
Für Fans, die „nur mal schnell“ oder aber kostengünstig den 3D-Effekt des Virtual Boy ausprobieren wollen, wird es ein günstiges Karton-Modell geben, ähnlich dem „Nintendo Labo“-Prinzip. Für Retro-Fans gibt es ein „echtes“ Virtual-Boy-Gerät. Beide Produkte sind exklusiv im Nintendo Store* verfügbar und werden nur an „Switch Online“-Abonnenten verkauft.
Ab dem 17. Februar 2026 startet der „Virtual Boy“-Service innerhalb von Switch Online, wobei 14 Spiele stückweise erscheinen werden. Highlights sind trotz der eigenwilligen monochrom-roten 3D-Grafik unter anderem Wario Land, Marios Tennis, Galactic Pinball, und ein dreidimensionales V-Tetris.
Der Trailer dazu:
Mein einziges Manko an der Aktion. Sonst würde ich wirklich direkt vorbestellen.
Liebe es noch immer, dass der Virtual Boy zurück ist xD Wie genial ist das bitte?! xD Ich werde mal gucken, ob Januar/Februar noch ein Exemplar vom Virtual Boy über ist. Vielleicht mach ich da dann son Abo und hol es mir dann, um auch direkt die Spiele auszuprobieren, auch wenn ich eigentlich daran dachte erstmal abzuwarten bis alle Virtual Boy Spiele raus sind. Damit sich die Mitgliedschaft direkt mehr lohnt. Ist nur doof, dass es glaube ich noch immer nur ein Jahresabo bei der Erweiterung gibt und keine einzelne Monate. Das ist nachwievor so unfassbar kundenunfreundlich. Aber naja... Habe ja noch Zeit zum überlegen^^