Persona 3 Reload: Demo lädt jetzt auch auf Switch 2 zum kostenlosen Probelauf ein

Atlus hat nun auch für die Switch 2 eine Demo zu Persona 3 Reload veröffentlicht. Über den Nintendo eShop könnt ihr ab sofort den Auftakt der Geschichte anspielen – inklusive der ersten großen Bossfights.

Genau wie bei den bereits erhältlichen Demos auf PlayStation, Xbox und PC lässt sich euer Fortschritt bequem in die Vollversion übernehmen. Perfekt also, um schon vor der Veröffentlichung ein Gefühl für das Remake zu bekommen.

Gratis-DLC für SEGA-Account-Besitzer

Wer sich zusätzlich ein SEGA-Konto zulegt und dieses mit seinem Nintendo-Account verknüpft, darf sich über das kostenlose „Exploration Item Set“ freuen. Das Paket liefert nützliche Heil- und Support-Items, die euch in den ersten Stunden im Tartarus das Leben erleichtern. Achtung: Der DLC ist nur über das SEGA-Rewards-Portal erhältlich – anmelden könnt ihr euch schon jetzt, einlösen aber erst nach dem Launch. Zeit dafür bleibt euch bis zum 22. Oktober 2027.

Persona 3 Reload erscheint am 23. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2 – weiterhin ausschließlich physisch als Game-Key-Card im Handel. Über den kostenpflichtigen Story-DLC Episode Aigis hatten wir bereits in einem früheren Artikel berichtet.

Auf anderen Plattformen ist der Titel schon länger erhältlich und avancierte dort zum am schnellsten verkauften Spiel in der Geschichte von Atlus – und damit auch zum erfolgreichsten Persona-Release aller Zeiten. Werdet ihr euch die Demo auf der Switch 2 anschauen oder wartet ihr lieber direkt auf die Vollversion?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio