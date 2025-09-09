Monster Hunter Wilds bleibt hinter den Erwartungen zurück und die PS5 soll Schuld haben

Monster Hunter Wilds bleibt hinter Capcoms Erwartungen zurück. Der Titel soll sich zum Start – mit zehn Millionen Einheiten – zwar blendend verkauft haben, zwischen April und Juni sollen derweil nur 470.000 weitere Exemplare abgesetzt worden sein. Capcom-Präsident Haruhiro Tsujimoto will auch wissen warum: PlayStation 5 sei schuld.

Zumindest teilweise. „Die Konsole kostet etwa 80.000 Yen“, erklärt Tsujimoto in einem Interview mit Nikkei. „Wenn man die Kosten für Software und monatliche Abonnements berücksichtigt, kommt man zum Zeitpunkt des Kaufs auf etwa 100.000 Yen. Dieser Betrag ist nicht leicht zu erreichen, insbesondere für jüngere Generationen. Diese Situation ist nicht auf Japan beschränkt, sondern auch im Ausland ähnlich.“

Die „PS5-Barriere“

Tsujimoto beschreibt dieses Phänomen als „PS5-Barriere“. Das heißt, die Next-Gen-Exklusivität schränke die Zahl potenzieller KäuferInnen aufgrund des hohen Preises ein. Obwohl die PS4-Verkäufe natürlich deutlich höher sind, konnte die PS5 mit ihrem Vorgänger Schritt halten und verkaufte sich in nur fünf Jahren fast 80 Millionen Mal. Damit liegt sie nur 1,2 Millionen Mal hinter dem, was die PS4 im gleichen Zeitraum verkaufte.

Trotzdem ist unbestreitbar, dass es noch viele Spielende gibt, die nicht auf die Next-Gen-Konsole umgestiegen sind. Für diejenigen, die bereits eine PS5 besitzen, argumentiert Tsujimoto, dass der Einstiegspreis von 70 US-Dollar [für das Spiel] sie abschrecken könnte: „Wie viele User werden es in dieser Preisklasse kaufen?“

Capcom plant, Monster Hunter Wilds mit kostenlosen Titel-Updates und neuen „Preisstrategien“ wieder auf Kurs zu bringen. Tsujimoto erklärt, dass die nächste Herausforderung darin bestehe, diese Hindernisse zu überwinden und das Spiel so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Ob das eine dauerhafte Preissenkung, weitere Fassungen oder andere Schritte bedeutet, bleibt abzuwarten. In jedem Fall dürfen sich JägerInnen schon bald auf das Crossover zwischen Monster Hunter Wilds und Final Fantasy XIV freuen.

via The Gamer, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom