Pokémon-Legenden: Z-A stellt uns einen hypnotischen Mega-Neuzugang vor und wir lieben ihn

The Pokémon Company gönnt uns keine Atempause – eine neue Mega-Entwicklung nach der anderen wird für Pokémon Legenden: Z-A enthüllt. In den letzten Tagen deutete sich in den sozialen Medien schon an, dass der nächste Neuzugang bevorsteht.

Nach Mega-Sarzenia und Mega-Resladero hat es diesmal das Unlicht/Psycho-Pokémon Calamanero erwischt. Enthüllt wurde die neue Form in einem aufwendig produzierten Promo-Video, das wie eine Nachrichtensendung inszeniert ist.

Laut den offiziellen Informationen wächst bei Mega-Calamanero nicht nur das Gehirn, sondern auch seine psychoaktiven Fähigkeiten. Diese strahlen in bunten Lichtern, die Hypnosekräfte des Pokémon steigen dadurch enorm an. So sehr, dass es sogar die Erinnerungen und Persönlichkeiten anderer überschreiben kann – was schon ziemlich unheimlich klingt. Der Typ des Pokémon bleibt übrigens gleich, es ist der gleiche wie in seiner normalen Form.

Sichtung in Illumina City

Angeblich wurde Mega-Calamanero bereits in Illumina City gesichtet, wo es mit seinen Kräften die Bewohner beeinflusst haben soll. Das erklärt wohl auch, warum seine Beliebtheit zuletzt einen plötzlichen Schub bekam.



Schon seit Tagen brach auf den offiziellen Kanälen von Pokémon so etwas wie eine „Calamanero-Manie“ aus. Hinter dem Hype steckte – wie so oft – eine clevere Promo-Aktion, die Fans mit mysteriösen Clips und Hinweisen bei Laune hielt. Auf diesem Gebiet zeigt sich die Pokémon Company immer wieder von ihrer stärksten Seite. Manchmal bleibt da nur der Gedanke: Wäre doch schön, wenn in die Optimierung der Spiele selbst ähnlich viel Aufwand fließen würde.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak