Danganronpa ist mit einem neuen Spiel zurück und auch Kazutaka Kodaka ist beteiligt

Spike Chunsoft hat mit der Ankündigung von Danganronpa 2×2 überrascht. Das Spiel wird als „der neueste Teil der Serie“ vorgestellt und bietet ein brandneues Szenario, das auf dem Setting und den Charakteren aus Danganronpa 2: Goodbye Despair aufbaut.
Gleichzeitig ist das originale Szenario aus Goodbye Despair mit überarbeiteter Grafik und Präsentation ebenfalls enthalten. Das neue Szenario soll dabei so umfangreich sein wie das originale. Also wenn man so will: Eine Neuauflage des alten Spiels, ergänzt um ein ebenso umfangreiches, neues Szenario.
Der Titel erscheint 2026 weltweit für die Switch-Familie, PlayStation 5, Xbox Series und Steam. Ein „Vorfall“ löst eine alternative Abfolge von Ereignissen aus, bei der Opfer, Täter und Tricks von der bekannten Handlung abweichen.
Am 25. November 2010 ist mit Danganronpa: Trigger Happy Havoc das erste „Danganronpa“-Spiel von Schöpfer Kazutaka Kodaka erschienen. Seitdem hat die Reihe weltweit über 8,5 Millionen Verkäufe erreicht, wie Spike Chunsoft bekannt gibt.
Mit drei Haupttiteln und zwei Spin-offs feiert Danganronpa im Jahr 2025 bereits sein 15. Jubiläum. Im Rahmen dieses Jubiläums findet am 29. November 2025 ein Fan-Event in Belle Salle Tokyo Nihonbashi statt. Dort können Fans erstmals selbst Hand an Danganronpa 2×2 legen.
Entwickelt wird das neue Danganronpa-Spiel von Gemdrops unter Planung und Produktion von Spike Chunsoft. Serienfans werden sich aber freuen, dass Kazutaka Kodaka und sein neues Studio Too Kyo Games ebenfalls involviert sind. Spike Chunsoft führt Kodaka als Supervisor. Das Szenario kommt von Yoichiro Koizumi von Too Kyo Games.
Eher neue Version von einem alten Spiel, das die vorige Version wieder unvollständig macht...
Das ist der aktuelle "State of Play" des Videospielmarktes. Leider, wie man sagen muss.
Glaube auch, dass das in der Direct und Berichterstattung in der Direct untergegangen ist, dass das ein vollständiges Remake mit einem neuen Szenario ist und kein Port mit einem neuen Modus.
Aber das rettet es für mich nicht. Auch hier pickt man sich wieder das vermeintlich erfolgreichste Spiel raus, legt es neu auf und wird durch den neuen Story-Arc dann auch wieder, wie du sagst, das Original obsolet machen.
Wenn das Remake nun den furchtbaren letzten Abschnitt des Spiels ungeschehen machen würde und gegen etwas vernünftiges, neues austauschen würde, würde ich das auch nochmal spielen. Aber alles, was von Danganronpa veröffentlicht wird, wird wohl eher in Richtung Remake und Filler-Content gehen, da die eigentliche Story von den ersten beiden Ableger ja in einem Anime weitergeführt wurde und dort auch grundlegende letzte Fragen geklärt wurden.
Für mich ist Danganronpa 2 bis heute ein Paradebeispiel in Sachen Bait & Switch und Blue-Balling. Für den Anglizismus-Overkill muss ich mich entschuldigen. Aber Kodaka müsste sich auch für den wohl unbefriedigendsten Twist der Videospielhistorie entschuldigen. Wobei er sich den Preis mit MGSV teilen müsste.