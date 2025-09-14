Danganronpa ist mit einem neuen Spiel zurück und auch Kazutaka Kodaka ist beteiligt

Spike Chunsoft hat mit der Ankündigung von Danganronpa 2×2 überrascht. Das Spiel wird als „der neueste Teil der Serie“ vorgestellt und bietet ein brandneues Szenario, das auf dem Setting und den Charakteren aus Danganronpa 2: Goodbye Despair aufbaut.

Gleichzeitig ist das originale Szenario aus Goodbye Despair mit überarbeiteter Grafik und Präsentation ebenfalls enthalten. Das neue Szenario soll dabei so umfangreich sein wie das originale. Also wenn man so will: Eine Neuauflage des alten Spiels, ergänzt um ein ebenso umfangreiches, neues Szenario.

Der Titel erscheint 2026 weltweit für die Switch-Familie, PlayStation 5, Xbox Series und Steam. Ein „Vorfall“ löst eine alternative Abfolge von Ereignissen aus, bei der Opfer, Täter und Tricks von der bekannten Handlung abweichen.

Am 25. November 2010 ist mit Danganronpa: Trigger Happy Havoc das erste „Danganronpa“-Spiel von Schöpfer Kazutaka Kodaka erschienen. Seitdem hat die Reihe weltweit über 8,5 Millionen Verkäufe erreicht, wie Spike Chunsoft bekannt gibt.

Mit drei Haupttiteln und zwei Spin-offs feiert Danganronpa im Jahr 2025 bereits sein 15. Jubiläum. Im Rahmen dieses Jubiläums findet am 29. November 2025 ein Fan-Event in Belle Salle Tokyo Nihonbashi statt. Dort können Fans erstmals selbst Hand an Danganronpa 2×2 legen.

Entwickelt wird das neue Danganronpa-Spiel von Gemdrops unter Planung und Produktion von Spike Chunsoft. Serienfans werden sich aber freuen, dass Kazutaka Kodaka und sein neues Studio Too Kyo Games ebenfalls involviert sind. Spike Chunsoft führt Kodaka als Supervisor. Das Szenario kommt von Yoichiro Koizumi von Too Kyo Games.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Danganronpa 2×2, Spike Chunsoft