Per Roguelike zum Manga: The Fable bekommt eine besondere Videospiel-Adaption

Ein Deckbuilder-Spiel im Manga-Stil erscheint am 5. November für Switch und PC via Steam: Der Roguelike-Deckbuilder The Fable: Manga Build Roguelike von Kodansha und Entwickler Mono Entertainment. Unterstützt wird unter anderem Englisch.

Das zentrale Feature des Spiels ist, dass du zufällig zugeteilte Panels, die Szenen aus dem Manga darstellen, auf einer Seite platzierst, um für jeden Kampf dein eigenes Manga zu erschaffen. So kannst du die verschiedenen Aktionen und deren Reihenfolge steuern – Angriff, Bewegung und Verteidigung.

Sobald sie auf der Seite platziert sind, aktivieren sie sich in der Reihenfolge, in der ein Manga gelesen wird! Sammle Panels, baue dein Deck auf, kreiere die optimale Seite für jede Situation und nutze Einfallsreichtum und Taktik, um die Gegner zu besiegen, die dir begegnen.

Die zugrundeliegende Manga-Serie erzählt die Geschichte von Akira Sato, einem gefürchteten Profikiller, bekannt als „The Fable“. Man ist dabei, ihm und seinem Boss auf die Schliche zu kommen, weshalb ein Jahr ohne Mord empfohlen wird. Die Serie lief von November 2014 bis November 2019 und verkaufte über 25 Millionen Exemplare. 2017 gewann sie den 41st Kodansha Manga Award. Auf diesen baut das Spiel auf, etwa in Minispielen, der Spielwelt oder Story-Sequenzen.

Der erste Trailer:

