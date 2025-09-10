Die September-Direct kommt am Freitag und Nintendo kündigte sie ungewöhnlich an

Na endlich, der Termin für die „große“ Nintendo Direct steht. Nachdem uns Nintendo zuletzt zappeln ließ und stattdessen mit einem Partner Showcase und einer Indie World anfütterte, gibt es jetzt die erwartete September-Direct.

Am 12. September um 15 Uhr deutscher Zeit solltet ihr die Lohnarbeit eingestellt und den Kaffee gekocht haben. Die Bekanntgabe erfolgte ungewöhnlich. Normalerweise sind die Social-Media-Kanäle bei Twitter der zuverlässige Kanal dafür, doch diesmal erfolgte die Ankündigung exklusiv bei Nintendo Today.

Schon im März hatte Nintendo die Medienlandschaft mit einer Exklusivmeldung über die App ein wenig gefoppt. Damals gab man über Nintendo Today exklusiv bekannt, dass der Zelda-Streifen am 26. März 2027 in die Kinos kommt. Der Download der App muss sich schließlich lohnen.

Etwa eine Stunde später, wie so oft um 15 Uhr, erfolgte dann auch die Ankündigung bei Twitter. Dabei gab Nintendo auch bekannt, dass die Show etwa eine Stunde dauern wird. Da lässt sich doch ein bisschen was unterbringen!

Was wir erwarten dürfen, worauf wir hoffen

Am kommenden Wochenende feiert Super Mario passenderweise auch seinen 40. Geburtstag, weshalb Fans und viele Medien davon ausgehen, dass die Direct dazu etwas zu bieten hat. Wovon man mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen kann ist, dass Metroid Prime 4: Beyond seinen konkreten Termin erhält.

Der Fahrplan darüber hinaus ist noch lückenhaft. „Switch 2“-Fans erwarten einen Ausblick über Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders und Pokémon-Legenden: Z-A hinaus. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung braucht noch einen Termin und erste Informationen könnte es zu Splatoon Raiders und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.

Schon seit April steht auch fest, dass „Rhythm Paradise“ den ersten neuen Teil seit 2015 erhält. Zu Rhythm Heaven Groove gibt es bislang auch nur wenig Informationen. Aber den meisten Nintendo-Fans dürfte es nach weniger nischigen Abenteuern dürsten. Wo liegen eure Hoffnungen?

Hier seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Nintendo