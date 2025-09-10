Die September-Direct kommt am Freitag und Nintendo kündigte sie ungewöhnlich an

Na endlich, der Termin für die „große“ Nintendo Direct steht. Nachdem uns Nintendo zuletzt zappeln ließ und stattdessen mit einem Partner Showcase und einer Indie World anfütterte, gibt es jetzt die erwartete September-Direct.
Am 12. September um 15 Uhr deutscher Zeit solltet ihr die Lohnarbeit eingestellt und den Kaffee gekocht haben. Die Bekanntgabe erfolgte ungewöhnlich. Normalerweise sind die Social-Media-Kanäle bei Twitter der zuverlässige Kanal dafür, doch diesmal erfolgte die Ankündigung exklusiv bei Nintendo Today.
Schon im März hatte Nintendo die Medienlandschaft mit einer Exklusivmeldung über die App ein wenig gefoppt. Damals gab man über Nintendo Today exklusiv bekannt, dass der Zelda-Streifen am 26. März 2027 in die Kinos kommt. Der Download der App muss sich schließlich lohnen.
Etwa eine Stunde später, wie so oft um 15 Uhr, erfolgte dann auch die Ankündigung bei Twitter. Dabei gab Nintendo auch bekannt, dass die Show etwa eine Stunde dauern wird. Da lässt sich doch ein bisschen was unterbringen!
Was wir erwarten dürfen, worauf wir hoffen
Am kommenden Wochenende feiert Super Mario passenderweise auch seinen 40. Geburtstag, weshalb Fans und viele Medien davon ausgehen, dass die Direct dazu etwas zu bieten hat. Wovon man mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen kann ist, dass Metroid Prime 4: Beyond seinen konkreten Termin erhält.
Der Fahrplan darüber hinaus ist noch lückenhaft. „Switch 2“-Fans erwarten einen Ausblick über Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders und Pokémon-Legenden: Z-A hinaus. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung braucht noch einen Termin und erste Informationen könnte es zu Splatoon Raiders und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.
Schon seit April steht auch fest, dass „Rhythm Paradise“ den ersten neuen Teil seit 2015 erhält. Zu Rhythm Heaven Groove gibt es bislang auch nur wenig Informationen. Aber den meisten Nintendo-Fans dürfte es nach weniger nischigen Abenteuern dürsten. Wo liegen eure Hoffnungen?
Hier seid ihr live dabei:
Ich freue mich schon sehr auf die Direct und sollte sie auch live anschauen können Eine Stunde ist natürlich auch ein Wort, zumal die Directs ja in der Regel ganz gut getaktet sind, mit wenigen Pausen zwischen den Trailern. Ganz konkrete Erwartungen habe ich nicht, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich könnte mir aber z.B. vorstellen, dass der neue Layton-Teil nochmal präsentiert wird - oder Level-5 will sich das für die TGS aufheben. Der volle Release von Hades 2 ist auch immer noch für dieses Jahr angekündigt und da es ja zunächst konsolenexklusiv für die Switch 2 kommen soll, wäre eine Direct sicherlich eine geeignete Bühne. Meine persönliche Hoffnung bleibt auch weiterhin, dass wir Digimon Story: Time Stranger doch noch zum Release für die Switch 2 bekommen, das wäre ein Träumchen. Und natürlich sollte sich an der First Party-Front allmählich mal was tun. Mein absolutes Highlight wäre natürlich Animal Crossing, aber ich denke, dafür ist es noch zu früh, vielleicht nächstes Jahr
Jetzt kommt sie also doch… bis schon gespannt. Erwarte ein Datum für Metroid. Beim Rest lasse ich mich überraschen… vielleicht ja nochmal neue Infos zu Layton. Der Running Gag mir Silksong ist jetzt wohl vom Tisch.
Bin ja schonmal froh dass es wieder 60 Minuten sind, man kann also wieder einige Banger und Überraschungen erwarten.
Bedenkt man, dass dieses Mal die Switch 2 nicht präsentiert werden muss, sind die 60 Minuten um so üppiger. Womöglich wird hier dann wirklich ein guter Teil der Zeit für das Mario Anniversary genutzt.
Da ist sie nun. 60 Min ist schon viel. Ich hoffe man wird die auch gut nutzen und nicht, dass es nur so lang ist, weil man ein zwei Spiele 10-20 Min lang zeige will^^
Aber ich optimistisch, dass auch für Switch noch einiges dabei sein wird, abseits der bereits angekündigten Sachen. Große Erwartungen habe ich allerdings nicht. Wüsste auch nicht, was man von der First Party Seite aus noch für Switch ankündigen könnte. Abgesehen von den üblichen kurioserweise noch immer fehlenden Remaster bzw. Ports von Remastern.
Also mal schauen. Hauptsache es wird unterhaltsam. Weiß aber auch noch nicht, ob ich direkt live gucke oder ob ich bewusst zumindest 30-40 Min warte, um dann vorspulen zu können, was mich nicht interessiert.^^
Passt bei mir genau ins Feierabendprogramm und bin dann hoffentlich pünktlich in meinen Sessel gefallen wenn es los geht.
Erwartungen habe ich auch nicht wirklich, hoffe aber auch das kurze Zeit später in Sachen Third Party auch Multiplattformbestätigungen dabei sind.
Größte Überraschung wäre das Re-Releasen der bisherigen Spiele auf ner richtigen Cartridge und die Einsicht das Key Cards Schrutz sind.
Ein ambitioniertes Mario Spiel zum Jubiläum wäre je nach dem wie es ausfällt sehr interessant und persönliche Hoffnung bleibt ein neues Fire Emblem, das werdet ihr sicher noch bei ein paar zukünftigen Directs von mir lesen müssen.