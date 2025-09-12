Acclaim ist zurück, aber die neun angekündigten Spiele irritieren Retro-Fans

„Diese Spiele sind erst der Anfang unserer Mission“, sagt Acclaim CEO Alex Josef. Bereits vor einem halben Jahr gab es die Ankündigung, dass Acclaim von den Toten auferstehen wird – vorerst als Indie-Publisher.

Das wiederbelebte Acclaim hat in dieser Woche Abend beim „Play Acclaim“-Showcase die ersten neun Spiele vorgestellt, die das Unternehmen publizieren wird. Zur Enttäuschung des ein oder anderen älteren Fans gibt es keine alten Namen – das irritiert unter anderem Christopher Dring, der sich fragt, wozu genau man dann das Acclaim-Label brauche. Acclaim CEO Alex Josef versucht es zu erklären.

Acclaim war in den 80ern und 90ern ein bekannter Publisher, der einige beliebte Hits auf den Markt brachte. Bei Spielen wie NBA Jam, Turok, Shadow Man oder Re-Volt werden Kindheitserinnerungen wach. Ebenfalls beteiligt war man an Mortal Kombat, diversen South-Park-Spielen, Terminator 2, Extreme-G, Forsaken, Bust-a-Move Millenium, der Alien-Trilogie und diversen Wrestling-Spielen.

Am 1. September 2004 meldete das Unternehmen jedoch Insolvenz an – Branchenkenner nennen unter anderem die schlechten Verkaufszahlen von Turok: Evolution, Aggressive Inline und BMX XXX als Ursache. Jetzt wird das traditionsreiche Unternehmen unter der Führung von CEO Alex Josef wiederbelebt, dem ehemaligen Gründer und CEO von Graffiti Games.

Neustart mit neun Indie-Spielen

„Wir sind begeistert, Acclaim mit einem Portfolio neu zu starten, das unser Vermächtnis kühner Kreativität einfängt und frische, unvergessliche Spielerfahrungen liefert“, sagte Alex Josef in einer Stellungnahme. „Diese Spiele sind erst der Anfang unserer Mission, Spielspaß für Spieler weltweit neu zu definieren.“

Dabei möchte (vielleicht zur Enttäuschung einiger Fans) keine Blockbuster aus alten Zeiten jagen, sondern die nächste Generation von großartigen Spielen initiieren. Remakes klassischer Acclaim-Spiele seien prinzipiell attraktiv, stünden aber nicht im Mittelpunkt.

Die aktuelle Strategie sieht sowohl eine Wertschätzung der Videospielgeschichte als auch deren kreative Neuausrichtung für eine neue Generation vor, was auch am neuen Line-up deutlich wird. Der bekannte Publisher-Name dürfte letztlich für Aufmerksamkeit sorgen. Die ersten neun Titel unter dem „neuen Acclaim“ sind:

Katanaut

Entwickler: Voidmaw – erster Trailer.

Bereits erhältlich auf PC, erscheint für Konsolen.

„Katanaut ist ein rasantes, von Metroidvania inspiriertes Action-Roguelite, das flüssige Kämpfe und kosmischen Horror vereint. Schlage, weiche aus und nutze mächtige Fähigkeiten, um durch eine Station voller grotesker, einst menschlicher Kreaturen zu kämpfen. Passe dich an, überlebe und tauche in die Schatten ab, um dunkle Geheimnisse zu lüften. Wird von Fans liebevoll ‚Dead Space Cells‘ genannt.“

Tossdown

Entwickler: Fer Factor – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Stelle Pakete zu in einer Welt, in der dir alles nach dem Leben trachtet, entkomme verrückten Gefahren und Gegnern, kämpfe zurück mit verrückten Power-Ups und wähle aus verschiedenen Boni, um deine Überlebenschancen zu erhöhen.“

HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Entwickler: Wabisabi Design, Inc – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Willkommen beim Snowboard Syndicate! Fahre Rennen, miss dich mit anderen und erkunde die Pisten als bunte, individuelle Charaktere! Was wäre Snowboarding ohne Style? Durch Erkundung und Rennen kannst du kosmetische Items wie Designs für dein Board und Outfits freischalten, um beim Shredden zu glänzen.“

Ground Zero Hero

Entwickler: Rowan Edmondson – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Ground Zero Hero ist ein Action-Roguelite mit leichten Survival-Elementen, angesiedelt in einer postapokalyptischen Ödnis. Kämpfe gegen mutierte Freaks, absorbiere deren radioaktive Eingeweide, mutiere selbst, um neue Kräfte zu bekommen – und iss eine Menge Süßigkeiten.“

Basketball Classics

Entwickler: Namo Gamo – erster Trailer.

Erscheint: Erhältlich für PCs, demnächst für Switch.

„5-gegen-5 Pro-Basketball aus der goldenen Ära der Sportspiele. Dieser geistige Nachfolger der 8-Bit-Baller verbindet Retro-Feeling mit aktueller Simulation. Sidescrolling Arcade-Action trifft auf Echtzeitstrategie. Die 3-Tasten-Steuerung ist einfach zu lernen, doch die dynamischen Spielsituationen heben diesen Titel über normale Weitschüsse und Akrobatik hinaus.“

Pixel Washer

Entwickler: Valadria – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Schlüpfe in die Hufe von Pigxel, einem mutigen Schwein mit einem kraftvollen Hochdruckreiniger, das eine schmutzige Stadt säubern soll. Mit deinem zuverlässigen Reiniger wirst du dich durch eine Vielzahl spannender Herausforderungen sprühen.“

Talaka

Entwickler: Potato Kid – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Ein rasantes, kampforientiertes Roguelite, das die afro-brasilianische Mythologie in einer farbenfrohen, handgezeichneten Welt zum Leben erweckt, wie man sie noch nie gesehen hat.“

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Entwickler: Elden Pixels – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Betritt den Geist von Fletcher Howie Jr, einem Spieleentwickler am Rande des körperlichen und seelischen Zusammenbruchs während der Endphase eines intensiven Projekts. Nach einem missglückten Besuch beim Psychologen musst du deinem gefährlichen mentalen Gefängnis in einem von Angst getränkten Metroidvania entfliehen – basierend auf einer wahren Geschichte.“

GRIDbeat

Entwickler: Ridiculous Games – erster Trailer.

Erscheint für: PC & Konsolen.

„Ein rhythmusbasierter Cyber-Dungeon-Crawler, bei dem jede Bewegung mit der Musik synchronisiert werden muss – sonst droht ein kompletter Systemabsturz. Du bist gerade in Knoss.OS, das stärkste Firmennetz der Welt, eingebrochen und hast wertvolle Daten erbeutet.

Nun bist du gefangen und wirst von Sicherheitsprotokollen und feindlicher Malware gejagt. Dein einziger Ausweg? Synchronisiere dich mit dem System. Bewege dich im Takt. Und entkomme, bevor das Grid dich endgültig einsperrt.“

Das Showcase:

via VGC, Gematsu, Bildmaterial: Acclaim