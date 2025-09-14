Honkai Star Rail 3.6 ist eine Rückkehr zur Erde in langer Nacht und erscheint in wenigen Tagen

Das Update Version 3.6 zu Honkai: Star Rail mit dem Titel „Rückkehr zur Erde in langer Nacht” (Back to Earth in Evernight) steht bevor – es erscheint in weniger als zwei Wochen, am 24. September.

Trailblazer begegnen auf ihrer Reise altbekannten Figuren des Astralexpress in neuen Formen. Evernight, der Eis-Charakter vom Pfad der Erinnerung, steht im Mittelpunkt der neuen Story um Amphoreus. Der für Spieler mit Trailblaze-Level 3 oder höher kostenlose Dan Heng – Permansor Terrae ist eine neue defensive Form von Dan Heng.

Er kann einem Verbündeten eine Drachenseele (Souldragon) zuweisen, die mit ihm Verbündete schützt und Schwächungs-Effekte entfernt. Er wird als dauerhaft kostenloser Charakter für berechtigte Spieler zur Verfügung stehen, bis Version 4.0 endet.

Das Update bringt außerdem einen neuen, herausfordernden Endspielmodus namens „Schiedsspruch der Gegensätze“ mit drei Prüfungsstufen und einem Endkampf. Zudem gibt es neue Events, darunter „Schönes Wetter für ein Babydroma“ zur Begleitertier-Aufzucht und das Mehrspieler-Event „Buntes Kampfchaos“.

Neu ist auch die Funktion zum erneuten Ansehen und Erleben der Hauptgeschichte und Nebenmissionen (Handlungsrückblick), wodurch Spieler jederzeit bestimmte Storyabschnitte oder Zwischensequenzen wieder ansehen können. Honkai: Star Rail ist auf PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte erhältlich.

Der Trailer zum Update:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo