Die Nacht ist lange nicht vorbei: Elden Ring Nightreign fordert euch jetzt so richtig heraus

Vor einigen Wochen hatten wir von findigen Dataminern, die einen spannenden neuen Spielmodus in Elden Ring Nightreign ausgemacht haben wollten. Es stellte sich heraus: Sie lagen genau richtig. Bandai Namco hat den neuen, schwierigen Expeditionsmodus „Die Tiefe der Nacht“ unlängst offiziell gemacht.

Zur heutigen Veröffentlichung legt man mit einem neuen Trailer und einigen Details nach. In „Die Tiefe der Nacht“ dürfen sich FromSoftware-Fans auf extrem schwere Herausforderungen freuen. Dabei bleibt zunächst unklar, welchen Ziel-Nachtfürsten sie am Ende bekämpfen müssen und wie sich die Umgebung verändert – bis der Kampf beginnt.

So kann es passieren, „unwissentlich einem Nachtfürsten als Ewigdunkel-Souveränität zu begegnen. Generell sind die Gegner in Limveld stärker als gewöhnlich, zufällige Gegner sind mutiert und stellen eine große Gefahr für die Spielenden dar.“

Damit ihr bestehen könnt, gibt es neue Waffenverbesserungen, die allerdings auch Nachteile wie erhöhten erlittenen Schaden nach sich ziehen können. Darüber hinaus lassen sich bis zu drei zusätzliche Relikt-Slots freischalten. Die dafür notwendigen Tiefenrelikte werden in „Die Tiefe der Nacht“ zu erhalten sein und bieten mächtige Verbesserungen, die ebenfalls mit negativen Effekten verbunden sein können.

Nachdem FromSoftware bereits zahlreiche Optimierungen und unter anderem die vorstehende, kostenlose Ergänzungen am Spiel vorgenommen hatte, ist übrigens weiterhin ein kostenpflichtiger DLC für dieses Jahr in Planung. Seht nachfolgend den Trailer, der euch alles Weitere zu „Die Tiefe der Nacht“ aufzeigt.

Die Tiefe der Nacht:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware