Return to Silent Hill: Der neue Trailer macht uns neugierig und skeptisch zugleich

Fans des klassischen Survival-Horror-Spiels Silent Hill 2 bekommen mit dem neuen Teaser-Trailer zur anstehenden Verfilmung namens Return to Silent Hill ein besonderes Schmankerl serviert! Regisseur Christophe Gans hat bereits große Dinge angekündigt, die Fans von Videospielen oft hören, aber schwer zu erfüllen sind: „Eine vorlagentreue Verfilmung“, mit „tiefem Respekt für ein echtes Meisterwerk“.

Gans arbeitet dabei mit der Produktionsfirma „Cineverse“ zusammen, denen er ein „echtes Verständnis für Fandom“ zuspricht. In Bezug auf Videospiel-Verfilmungen ist das schwer zu beurteilen, die Firma hat sich jedoch auf Horror-Slasher und Pulp-Filme spezialisiert.

Silent Hill 2 – Meisterwerk der Serie

Silent Hill 2 ist der erste Teil der Serie auf der PS2 und ein absolutes Survival-Horror-Meisterwerk. James kommt nach Silent Hill, nachdem er einen Brief seiner verstorbenen Frau bekommt. Darin lädt sie ihn zu ihrem „special place“ in Silent Hill ein, James will dem ganzen auf den Grund gehen und kommt nach Silent Hill.

Das Spiel glänzt durch abwechslungsreiche Stages mit einem gruseligen, verfallendem Look, bevölkert von Horrorwesen, deren unnatürliche Bewegungen und Schreie ihresgleichen suchen. Besonderes Lob durch die Kritik erfuhr der perfekt durchdachte psychologische Aspekt von James‘ Schuld als Treiber der Horrorvision.

Die Serie hat bis heute immer neue Teile auf verschiedenen Plattformen spendiert bekommen und ist ein echtes Urgestein des Genres. Die Kombination aus psychologischem Horror, knackigen Rätseln und vollendet gruseligen Stages sucht wirklich seinesgleichen.

Was zeigt uns der Trailer?

Der Nebel, ein „Silent Hill“-Must-Have, ist auf jeden Fall im Trailer zu sehen. Mit den fliegenden Ascheflocken im Bild erinnert man sich auch an die Verfilmung von 2006, wo Silent Hill analog der Stadt Centralia auf einem riesigen Minenfeuer steht und eigentlich unbewohnbar ist.

Wir sehen auch die aus dem Spiel bekannte Szene, wo sich James im Spiegel betrachtet, sowie erste Eindrücke der Monster. Besonders schön war eine kurze Einstellung, in der die Kamera einem Mädchen durch verfallende Gänge mit abblätternder Farbe folgt, der kurze Blick verspricht auf jeden Fall eine vielversprechende Gestaltung der Umgebung.

Markenzeichen der Spiele ist seit jeher die schrittweise Verzerrung der bekannten Welt, während die Charaktere immer tiefer in den Wahnsinn hinabsteigen. Wände und Böden verfallen oder werden durch Gitter ersetzt, hinter denen nur Dunkelheit ist, die das Licht der Taschenlampe nicht erhellen kann. Die Stimmung der Spiele ist eine der ständigen Bedrohung, da kaum erkennbar ist, was vor einem liegt.

Ein weiterer „Silent Hill“-Klassiker sind die höllischen Krankenschwestern, die einem in den Spielen im ebenfalls üblichen Krankenhauslevel mit schwerem Gerät auf den Leib rücken. Im Trailer scheint es ein ganzes Rudel zu sein, ebenfalls so bereits 2006 gesehen. Im Spiel kommen sie meist einzeln oder in kleineren Gruppen – James ist nicht gerade der Dynasty Warrior, sondern prügelt die Monster mit Brecheisen, Rohren oder am Ende auch echten Waffen eher langsam und wenig glorreich zusammen.

Und in den letzten Sekunden …! PYRAMID HEAD! Die Figur hat eine fast komisch riesige Pyramidenform auf dem Kopf, sodass er kein Gesicht hat. Der Körper ist scheinbar fast nackt und mit dreckigen Bandagen bedeckt. Er greift durch ein Gitter nach James – auch eine Szene, die wir im Spiel erleben durften. Die Optik stimmt schonmal!

Skepsis ist angebracht

Doch wie die eigentlich meist einsame Erkundung der Stadt durch James in einen Film übertragen wird, wird sich voraussichtlich zum Erscheinungsdatum im Januar 2026 zeigen. Das Spiel ist kein Horror-Slasher-Blutbad, sondern besticht durch das Gefühl ständiger Bedrohung, vagen Andeutungen und einer Melancholie, die ein Mainstream Film schwer darstellen kann.

James bekommt im Spiel nicht viele Dialogpartner zur Seite gestellt, sondern erfährt viel durch Rätsel, Textschnipsel oder einfach durch seine Umgebung. Der Trailer füttert uns auf jeden Fall schon einmal die richtigen Szenen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Return to Silent Hill, Konami