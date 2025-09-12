Der zweite Mario-Film widmet sich Super Mario Galaxy und Nintendo hat weitere Details

Morgen wird Super Mario schon 40 und es wurde erwartet, dass Nintendo dies heute auch in der Direct gebührend feiert. Das tat man mit einigen kleineren und größeren Bekanntgaben, darunter neuen Details zum kommenden Mario-Kinofilm.

„Super Mario 2“ wird konkret Der Super Mario Galaxy Film heißen und wird für Frühjahr in den Kinos an den Start gehen. Die Pressemeldung stellt den 3. April 2025 als „weltweiten“ Termin vor, der in den USA und anderen Regionen gilt. In Japan startet der Streifen am 24. April.

Der Film, der wie schon der erste aus der Feder von Illumination stammt, wird von Miyamoto und Chris Meledandri produziert. Heute bestätigte man dabei, dass die beliebten Synchronsprecher wie Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Princess Peach und Jack Black als Bowser wieder mit von der Partie sind.

Chris Meledandri stellte die Galaxy-Spiele als „Kerninspiration“ hinter dem Film vor, versprach aber, dass der Film auch Überraschungen für Fans aller Mario-Generationen bereithält, wohl auch angesichts von 40 Jahren Super Mario. Brian Tyler kehrt außerdem als Komponist zurück.

Der neue Teaser-Trailer zeigt unseren geliebten Klempner, der sich auf der Wiese ausruht, bevor die Kamera in Richtung von Peach Castle fährt und schließlich ins Weltall hinauf. Meledandri impliziert dabei, dass der Film auch dort spielen würde, was sicherlich keine Überraschung wäre angesichts der Vorlage.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo