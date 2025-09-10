Futter für Fans von südkoreanischem Horror: The Coma 3 erscheint im kommenden Jahr

Horror-Fans aufgepasst: Der koreanische Run-and-Hide-2D-Schocker The Coma 3: Bloodlines ist für 2026 angekündigt worden. Wie bereits in den vorangegangenen Teilen müsst ihr euch vor Monstern verstecken, Hinweisen nachgehen und das Geheimnis der übernatürlichen Vorgänge lüften, welche die drei Hauptcharaktere in ihren Bann gezogen haben.

Der erste Trailer verspricht gewohnt dunklen Grusel mit drei spielbaren Charakteren. In Form eines gezeichneten 2D-Sidescrollers erforscht ihr die Sehwa Hochschule und driftet in die namensgebende Coma-Horrorwelt hinab, die sich dort breit macht. Das Spiel verspricht, euch das okkulte Südkorea zu zeigen und euch mit neuen Umgebungen, Bossen und Enthüllungen zu verwöhnen.

Bevor ihr diesen Teil nächstes Jahr in die Hand nehmt, seid gewarnt: Die Ankündigung verspricht auch die Lösung vieler offener Fragen aus den vergangenen Teilen. Wenn ihr diese also nicht gespielt habt, solltet ihr das noch nachholen.

Der Horror wird euch auf PCs und Konsole heimsuchen – auf welchen Konsolen lässt der Trailer noch offen. Seit Oktober 2024 ist hierzulande The Coma 2B: Catacomb erhältlich, welches die Lücke zwischen den ersten beiden Abenteuern schließt. Der Weg zum dritten Teil ist also bereitet!

via Gematsu, Bildmaterial: The Coma 3: Bloodlines, Headup Games, Dvora Studio