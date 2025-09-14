Die Palworld-Macher schnappen sich mit Normal Fishing den nächsten Publishing-Deal

Die Palworld-Entwickler Pocketpair sind seit diesem Jahr nicht nur Entwickler, sondern auch Publisher. Unter dem Namen „Pocketpair Publishing“ unterstützen sie nun mehrere Indie-Studios – in der Hoffnung, dass weitere Indie-Titel wie einst Palworld selbst im Spielebusiness groß durchstarten.

Eines der ersten davon wird Normal Fishing von The Bworg, zu dem es jetzt einen neuen Trailer und eine Demo auf Steam gibt. Normal Fishing ist ein Retro-inspiriertes Adventure-Spiel, das auf den ersten Blick wie ein ganz gewöhnliches Angelspiel wirkt, aber ein dunkles Geheimnis voller Horror verbirgt.

Stille Gewässer sind tief – und manchmal auch der blanke Horror

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Fischers, der in ein abgelegenes Dorf mit einem geheimnisvollen See kommt. Anfangs fängt man nur Fische, verdient Geld und macht sich einen Namen – ganz wie in einem typischen Angelspiel. Doch mit der Zeit wird der Ruf des Sees immer lauter und kann nicht mehr ignoriert werden. Unter der Oberfläche des tiefen, dunklen Wassers verbergen sich größere Geheimnisse, die weit mehr sind, als man erwartet oder bewältigen kann.

Das Angeln der 20 verschiedenen Seewesen wird schnell zur Nebensache, denn es gilt, die Wahrheit über den alten Gottfisch zu erforschen und Monster zu bekämpfen, um das Dorf zu beschützen. Immer wieder warnen kryptische Hinweise davor, das Wasser zu berühren oder sich vom See fernzuhalten.

Das Spiel verbindet die nostalgische Atmosphäre monochromer Spielekonsolen der 80er mit einer unheimlichen, kindlichen Angst und schafft so ein experimentelles Indie-Erlebnis. Trotz seiner simplen, Pixel-Art-2D-Grafik und eingängigen Angelmechaniken lauert hinter der friedlichen Fassade eine spannende, düstere Geschichte voller Geheimnisse und Horror.

Normal Fishing will eine einzigartige Mischung aus entspanntem Gameplay und fesselndem Storytelling mit Horror-Elementen werden, die Fans von Retro-inspirierten Abenteuern und atmosphärischen Indie-Spielen gut gefallen dürfte. Die Steam-Seite ist bereits online!

Dabei ist Normal Fishing nicht das einzige Spiel von Pocketpair Publishing, das Horror-Elemente bietet. Bereits Ende Juli erschien Dead Take der Surgeon Studios. Weniger Horror wird das Spiel Truckful (2026) bieten, während das von Pocketpair selbst entwickelte Pal♡world! ~More Than Just Pals~ weiter auf sich warten lässt.

