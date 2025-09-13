Die Remake-Welle geht weiter: Horror-Klassiker der „Fatal Frame“-Reihe wird saniert

Fatal Frame ist eine einzigartige Reihe japanischer Horror-Spiele, die allen Horrorfans nur wärmstens zu empfehlen ist. Umso glücklicher sind diese, dass Fatal Frame II: Crimson Butterfly endlich auch sein wohlverdientes Remake bekommt.

Der beliebte zweite Teil der Reihe kam 2003 für PlayStation 2 heraus und hieß in Europa Project Zero 2: Crimson Butterfly. Das Remake wird uns mit frischer Grafik und aufpolierter Spielmechanik auf Playstation 5, Xbox Series S, Switch 2 und PCs beglücken.

Die Zwillingsschwestern Mio und Mayu verlaufen sich im Wald und finden sich in einem eigenartigen Dorf wieder – es gibt viele verschiedene Häuser zu erkunden und Geister zu fotografieren. Außerdem müssen sie herausfinden, was dort passiert ist und was es mit dem Ritual auf sich hat.

Die Kamera als Waffe

In Fatal Frame kämpfen die Protagonistinnen und Protagonisten mittels einer magischen, altmodischen Kamera gegen böse Geister. Die sogenannte „Camera Obskura“ zieht mit jedem Bild, in dem der Geist möglichst lange fokussiert und gut getroffen wird, Energie ab, bis er schließlich von einem ablässt. Obendrein kann das magische Gerät Unsichtbares sichtbar machen und Geheimnisse aufdecken. Daher ist die Kamera auch zentral für viele Rätsel.

Zugegeben: Die Kämpfe waren damals eine eigenartige Mischung aus knackig und starr. Einerseits musste man sehen, von welcher Seite der Geist angreift, andererseits blickte man dann lange durch den Sucher und visierte die Gegner an. Nach dem Schuss verschwand dieser dann und schlich sich erneut an. Das führte zu sehr statischen und teilweise auch fitzeligen Kämpfen.

Die Features der Neuauflage

Koei Tecmo verspricht eine „eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung“. Weiterhin können wir unsere Zwillingsschwester Mayu endlich an die Hand nehmen! In der ursprünglichen Version folgte sie uns nur streckenweise. Es gibt japanische Sprachausgabe und unter anderem deutsche Texte. Was es sonst noch an Neuerungen gibt, werden wir hoffentlich bald herausfinden.

Warum eigentlich eine Kamera?

Mit der Kamera bezieht sich die „Fatal Frame“-Reihe auf die urjapanische Kunst der Geisterfotografie. Es ist fest verankerter Glaube, dass eine Kamera Dinge sehen kann, die sonst verborgen bleiben. Das Prinzip ist so beliebt, dass es eigene Zeitschriften nur mit eingereichten Bildern von Medien und Hobby-Fotografen gleichermaßen gibt. Und dass es in den „Fatal Frame“-Spielen jedes Mal um ein geheimes Opfer-Ritual geht ist ebenfalls Teil der japanischen Folklore. Ein wahres Fest also für Geisterfans!

Das Remake soll Anfang 2026 erscheinen, ein genaues Datum steht noch nicht fest, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Und verratet mir in den Kommentaren: Habt ihr das Original auf der PlayStation 2 gespielt? Habt ihr sie vielleicht noch? Ich denke darüber nach, sie nochmal abzustauben und die alten Teile zu spielen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly, Team Ninja, Koei Tecmo