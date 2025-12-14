Das war … Kalenderwoche 50/2025

Mit The Game Awards 2025 ging eines der letzten Gaming-Highlights des Jahres über die Bühne. Aber auch daneben gab es einiges zu sehen und auch ein neues Review findet ihr noch ganz zum Schluss. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der nächtlichen Verleihung von The Game Awards 2025 mit Geoff Keighley ging Clair Obscur: Expedition 33 als der große Sieger hervor. Natürlich steht die Gala aber vor allem wegen den Gaming-News im Zentrum! Hier haben wir das Wichtigste für euch alphabetisch zusammengefasst:

Mit Abwesenheit glänzte Square Enix, obwohl es im Vorfeld Gerüchte und Hinweise gab. Vor allem hätte man auch erstmals den dritten Teil der Remake-Trilogie rund um Final Fantasy VII zeigen können.

Zum Ende des Jahres gibt es zahlreiche Jahresrückblicke. Euren persönlichen von PlayStation könnt ihr nun abrufen. Was waren eure Top-Spiele des Jahres?

Es gab ebenfalls einige weitere Neuankündigungen in den letzten Tagen. So hatte Nippon Ichi Software mit Curse Warrior (PS4, PS5, Switch) einen Dungeon Crawler im Angebot. Bei Inti Creates steht hingegen Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) an, wobei die 2D-Action mit neuen Elementen angereichert wird. Das Erbe der Reihe soll R-Type Dimensions III (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) fortführen. Aus Deutschland stammt das 16-Bit-RPG Sacred: Last Pixel of Ancaria und malerisch und cozy verspricht Seina: A Tale of Spirits (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) zu werden.

Von Capcom gab es einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) und Details zum nächsten Update von Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC). Aus der Reihe mit Charaktervideos für Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) könnt ihr euch gleich sechs Folgen ansehen (Link 1, Link 2) und auch aus Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) stand mit Holly Asturias das Personal im Zentrum. Zudem gab es einige neue Einblicke in Utawarerumono: Shiro e no Michishirube (PS5, Switch 2, PC), welches nächstes Jahr in Japan erscheint. Ab sofort im Early Access bei Steam gibt es das Puzzle-Roguelite Dialoop (Switch, PC). Schon früh im neuen Jahr könnt ihr euch Cassette Boy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sichern, dasselbe gilt für Code Violet (PS5).

Als Nächstes kommen wir zu zwei Portierungen, nämlich Rune Factory: Guardians of Azuma für PS5 und Xbox Series sowie The Elder Scrolls V: Skyrim für Switch 2. Was euch in Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) mit Version 2.8 erwartet, könnt ihr hier nachlesen. Auch Spieler von Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) müssen nicht auf neue Inhalte verzichten. Bei Nintendo Switch Online könnt ihr ab sofort Wario World spielen, außerdem folgen nächste Woche zwei Ubisoft-Klassiker. Zum Schluss darf die Lautstärke aufgedreht werden mit einer Live-Performance aus Final Fantasy X-2.

Wie versprochen folgt schlussendlich noch das neue Review von JPGAMES! Dabei haben wir uns mit dem Super Pocket NeoGeo Edition (zum Testbericht) ein Stück Retro-Hardware angesehen. Für das Gerät in der tiefen Preisklasse mit insgesamt 14 Spielen können wir eine klare Kaufempfehlung abgeben.