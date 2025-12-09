16-Bit-RPG aus Deutschland: Last Pixel of Ancaria will die alte Sacred-Reihe wieder aufleben lassen

Mit Sacred: Last Pixel of Ancaria will das Aachener Studio SparklingBit nichts Geringeres tun, als den Geist der alten Sacred-Reihe wiederzubeleben, diesmal aber im 16-Bit-Gewand. Jetzt wurde ein erster kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht – und der verrät vor allem eines: Am 14. April 2026 startet die Kickstarter-Kampagne offiziell.

Ein 16-Bit-RPG voller Nostalgie – und Humor

Der Titel entsteht unter Lizenz von THQ Nordic und setzt auf charmante 16-Bit-Optik, Humor und eine ordentliche Portion Selbstironie. Auf der Kickstarter-Seite heißt es: „Pixels, passion, and profanity. A new take on the beloved game.“ Und genau das scheint SparklingBit auch zu liefern wollen: Pixel-Chaos, Dungeons, Loot und Wiedersehen mit bekannten Orten wie dem Seraphim-Kloster oder Shaddars Turm.

Auch die Figuren versprechen klassische Sacred-Vibes: Eine Party aus vier Helden, die alle glauben, das Sagen zu haben – und damit natürlich völlig falsch liegen. „Old Heroes, Fresh Headaches“ bringt es wohl ganz gut auf den Punkt.

Wie groß das Projekt am Ende wird, hängt nun maßgeblich vom Erfolg der Kickstarter-Kampagne ab. Dennoch lohnt es sich, das Spiel im Hinterkopf zu behalten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es ab dem 14. April 2026 auf Kickstarter unterstützen.

Der Teaser Trailer:

