Gang of Dragon von Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi lässt Fans der Reihe frohlocken

Die NetEase-Kohle trägt doch noch allerhand Früchte. Neben Hiroyuki Kobayashi arbeitete auch ein gewisser Toshihiro Nagoshi in den letzten Jahren mit NetEase-Finanzspritze. Nach vielen schlechten Nachrichten aus dieser Blase gab es heute Nacht aber gleich zwei aufregende, gute Neuigkeiten.

Hiroyuki Kobayashi konnte nach drei Jahren endlich Stupid Never Dies enthüllen und auch Yakuza-Schöpfer Nagoshi hat sein neues Spiel vorgestellt. Gang of Dragon knüpft dabei nicht nur vom Namen her, sondern auch optisch und offenbar auch spielerisch an die (Ursprünge der) Yakuza-Reihe an.

Action, harte Kämpfe, Waffen, coole Typen, bekannte Schauspieler und Shinjuku – das sind die ersten Zutaten. Das sieht nach Nagoshi aus. Laut der Steam-Seite handelt es sich um ein Action-Adventure, das euch in die Rolle von Shin Ji-seong verschlägt. Der vom bekannten amerikanisch-südkoreanischen Schauspieler Ma Dong-seok verkörperte Protagonist ist hochrangiges Mitglied eines koreanischen Syndikats mit Sitz in Kabukicho.

In den Straßen von Shinjuku wird Shin Ji-seong natürlich in zahlreiche Konflikte mit der Unterwelt verwickelt, knüpft neue Beziehungen und setzt sich mit seinem eigenen Sinn des Lebens auseinander. Kämpfe erwarten euch in der Third-Person-Perspektive, der Fokus liegt dabei auf Shins überwältigender, körperlichen Kraft.

Brutaler Nahkampf, präzise Schweraction und spektakuläre Fahrzeugaction sind versprochen. Fans der originalen Yakuza-Spiele dürften in heller Vorfreude sein. Seht nachfolgend den ersten Trailer zu Gang of Dragon, das noch keinen Termin hat und gesichert für PC-Steam erscheint. Weitere Plattformen müssen noch angekündigt werden.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Gang of Dragon, Nagoshi Studio