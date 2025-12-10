Zwei neue N64-Klassiker von Ubisoft sind bald bei Switch Online verfügbar

Nintendo wird die „Nintendo 64“-Bibliothek von Nintendo Switch Online in Kürze um zwei Ubisoft-Klassiker verstärken. Wie man heute bekannt gibt, werden Rayman 2: The Great Escape und Tonic Trouble nächste Woche dem Katalog hinzugefügt.

Rayman 2: The Great Escape ist 1999 für N64 erschienen und später für zahlreiche weitere Plattformen. Rayman-Fans werden trotzdem hocherfreut sein über die Neuveröffentlichung, ist es doch ansonsten sehr ruhig um die beliebte Reihe, auch wenn das Comeback spürbar näher rückt.

Tonic Trouble ist ebenfalls ein 3D-Platformer und erschien nahezu zeitgleich mit Rayman 2, da es mehrfach verschoben wurde. Das Konzept zum Spiel stammt von Rayman-Schöpfer Michel Ancel. An die Popularität von Rayman reicht Tonic Trouble heute nicht heran.

Mit den beiden Ubisoft-Klassikern steigt die Zahl der N64-Spiele bei Switch Online auf 42 im Westen. Zuletzt fügte man Forsaken 64 in der „Mature“-App hinzu, zuvor gab es hier Shadow Man und Turok 2: Seeds of Evil. In diesem Jahr wurden auch Ridge Racer 64 und Killer Instinct Gold hinzugefügt. Rayman 2 und Tonic Trouble sind ab 17. Dezember verfügbar.

Der neue Trailer:

via VGC, Bildmaterial: Nintendo