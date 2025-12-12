Lara Croft feiert „Tomb Raider“-Comeback mit zwei neuen Games und neuer Darstellerin

„Tomb Raider“-Fans durften sich auf The Game Awards freuen, das war schon vorher klar. Die Rückkehr von Lara Croft feierten Amazon Game Studios und Crystal Dynamics dann mit gleich zwei „Tomb Raider“-Ankündigungen.

Tomb Raider: Catalyst ist „der große neue Teil“ der Serie, der ursprünglich schon 2022 angekündigt wurde und um den Fans zwischenzeitlich nach Amazon-Turbulenzen schon Angst hatten. Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis erwartet Fans zudem eine „neu interpretierte Version“ von Laras Debüt. Laras neue Darstellerin in beiden Spielen: Alix Wilton Regan.

Tomb Raider: Catalyst führt Lara Croft nach Nordindien. „Tomb Raider: Catalyst spielt nach einer mystischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse offenbart und die mysteriösen Mächte erweckt hat, die diese bewachen. Wenn die berüchtigtsten Schatzjäger aus der ganzen Welt in die Region reisen, macht Lara sich auf, die Wahrheit hinter der gespaltenen Landschaft aufzudecken und diejenigen zu stoppen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzen wollen“, so die Einführung.

Tomb Raider: Catalyst soll die bisher größte Tomb-Raider-Welt bieten und 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen. Die Wartezeit verkürzen soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das schon 2026 für die gleichen Plattformen erscheint, vorgestellt als „eine moderne Neuinterpretation von Lara Crofts genre-definierendem Debüt im Jahr 1996.“

Tomb Raider: Legacy of Atlantis setze „neue Maßstäbe für Neuinterpretationen eines Klassikers, indem es eine Balance zwischen Innovation und Gaming-Erbe findet, das Gefühl von Staunen und Begeisterung einfängt, die ein Genre definierten, und gleichzeitig den Entdeckergeist durch erweitertes Storytelling entfachen“, heißt es. Dafür holen sich die Beteiligten zusätzlich Flying Wild Hog ins Boot.

Tomb Raider: Catalyst:

Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

Bildmaterial: Tomb Raider: Catalyst, Crystal Dynamics, Amazon Games