Nippon Ichi enthüllt das klassische Dungeon-Crawler-RPG Curse Warrior

Nippon Ichi Software hat Curse Warrior angekündigt. Das Dungeon-Crawler-RPG soll am 26. März 2026 in Japan für Nintendo Switch sowie PS4 und PS5 erscheinen. Eine Ankündigung des Einzelspieler-Abenteuers für den Westen steht noch aus.

Das Spiel wurde bei der Nippon Ichi Software UNTITLED// im März erstmals unter dem Projektnamen Curse vorgestellt. Entwickelt wird das Spiel von guruguru unter Aufsicht von Yoshihiko Toda.

Die Geschichte spielt in der Hafen- und Handelsstadt Echoes, deren Bewohner aus naheliegenden Gründen in ständiger Angst vor Monsterangriffen leben. Die Kreaturen stammen aus dem nahegelegenen Labyrinth Eclipse.

Ihr nehmt euch der offensichtlichen Aufgabe an und erkundet das unterirdische Labyrinth, das von Flüchen durchzogen ist. Diese Flüche verändern Fähigkeiten und beeinflussen Handlungen der Charaktere, weshalb es gilt, die Zustände der Gruppe ständig im Auge zu behalten.

Aufgabe ist es, die Effekte der Flüche zu verwalten und anzupassen, um die Figuren trotz der negativen Einflüsse durch die Dungeons zu führen. Die Kämpfe in den Dungeons laufen dabei genre-typisch runden- und befehlsbasiert ab.

via Gematsu, Bildmaterial: Curse Warriors, Nippon Ichi Software, guruguru