Persona 6: Warum Fans sich laut einem bekannten Leaker keine Sorgen machen müssen

Diese Frage begleitet die Community inzwischen gefühlt seit Jahren. Persona 5 wird 2026 tatsächlich schon zehn Jahre alt, und der Erfolg des Spiels – zusammen mit hervorragenden Kritiken von Fans und Kritikern zugleich – sorgt natürlich für enorme Erwartungen.

Mit der Ankündigung von Persona 4 Revival wächst bei manchen Fans nun die Sorge, dass sich Persona 6 weiter verzögert oder sogar in ernsthaften Problemen steckt. Ein bekannter Leaker versucht, diese Befürchtungen jetzt aber zu entkräften.

„Persona 6 ist nicht in der Entwicklungs­hölle“

Auslöser der Diskussion war ein Post auf Twitter, in dem ein Nutzer vermutete, Persona 6 stecke in „dev hell“. Darauf reagierte Leaker NateTheHate überraschend klar: Das Spiel sei „not in dev hell“. Ein simples Statement – aber eines, das manchen Fans spürbar den Puls senkt.

Auch, dass sich Persona 6 wegen Persona 4 Revival verzögert, glauben einige Fans nicht. Es wird spekuliert, das Remake entstehe überwiegend bei TOSE – einem erfahrenen, aber oft ungenannten Unterstützer vieler großer japanischer Produktionen. Atlus hat dies nicht bestätigt. NateTheHate stimmte der Aussage aber mit einem knappen „Correct“ zu.

TOSE gibt es übrigens schon seit 1979 und sie haben an unzähligen Spielen mitgewirkt, darunter auch z. B. Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Soul Hackers, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion oder dem Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor. Wenn es stimmt, könnte sich P-Studio daher weiterhin voll auf Persona 6 konzentrieren.

Was heißt das für die Zukunft?

Dass Persona 6 lange auf sich warten lässt, ist kein Geheimnis. Aber vielleicht ist es sogar ein gutes Zeichen. In der Branche wird vermutet, dass SEGA nach den Diskussionen rund um späte „definitive Versionen“ von Atlus-Spielen diesmal alle Möglichkeiten überprüft und nichts dem Zufall überlassen will. Wenn P-Studio seit Jahren vollständig an Persona 6 arbeitet, ohne von P4 Revival abgelenkt zu werden, klingt das alles andere als nach einem Problemfall.

Am Ende bleibt nur Geduld. Es sollte klar sein, dass es sich bei allen hier genannten Punkten ausschließlich um Vermutungen und Gerüchte handelt. Offiziell wurde noch nichts über den Entwicklungsstand von Persona 6 verraten. Selbst auf eine offizielle Ankündigung wartet man noch. Zwar gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Hinweise, wie das Auftauchen in Umfragen, aber nichts Handfestes.

Wie glaubhaft ist NateTheHate?

Wie glaubhaft ist NateTheHate? Da gibt es natürlich mehrere Meinungen. Fakt ist, er lag schon oft genug richtig. Er hatte den Shadowdrop von Final Fantasy XVI für Xbox vorhergesagt und die Ankündigung von „Rebirth“ für Switch 2 und Xbox. Auch sagte er taggenau die Erstvorstellung der Switch 2 voraus und die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5.

