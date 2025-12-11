Final Fantasy X-2: Ikonischer Song wird nach zwei Jahrzehnten live im japanischen TV gesungen

Final Fantasy X-2 war aus vielen Gründen umstritten, als es 2003 erschienen ist. Ja, damals war es noch die größere der „Final Fantasy“-Kontroversen, dass ein Spiel ein direktes Sequel erhält. Dazu: nur drei spielbare Charaktere. Und, und, und.

Heute ist Final Fantasy X-2 sicherlich so etwas wie ein Klassiker. Auch dank der Musik, die von Noriko Matsueda und Takahito Eguchi und, noch ein Novum, eben nicht von Nobue Uematsu stammte. Zwei der Songs, die ihr vielleicht heute noch im Ohr habt, sind „1000 Words“ und „Real Emotion“.

Die japanische Sängerin Koda Kumi sang damals „Real Emotion“ und nahm sogar das Motion-Capturing für das Opening im Spiel auf, bei dem der Song gespielt wurde – darüber hinaus synchronisierte sie übrigens auch Lenne in der japanischen Version.

Im japanischen Fernsehen trat Koda Kumi gestern auf und performte „Real Emotion“ aus Final Fantasy X-2 in einem Auftritt, der nostalgisches Kribbeln bei dem ein oder anderen älteren Fan verursachte. Das Video ging durch die sozialen Medien.

Na, da werden Erinnerungen wach, oder? Und natürlich denken wir auch gleich wieder an ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben.

Das Video:

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy X-2, Square Enix