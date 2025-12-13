Spiritueller „Dino Crisis“-Nachfolger hat einen Termin und wird von Kontroverse begleitet

Capcom ist derzeit wirklich wenig angreifbar, wenn es darum geht, auch alte und bei Fans beliebte Marken wieder aus der Mottenkiste zu holen. Onimusha und Okami erleben ein Comeback und gerade hat man bei The Game Awards das neue Mega Man angekündigt.
Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. „Dino Crisis“-Fans gucken weiter in die Röhre. Wer gar nicht auf Dino-Action verzichten kann, muss sich also auch weiterhin mit Spielen abhelfen, die vielleicht so ähnlich wie Dino Crisis sind. Eines davon ist das kommende Code Violet.
Diesmal ist der Interpretationsspielraum klein. Publisher TeamKill Media positioniert Code Violet selbst öffentlich als spirituellen Nachfolger zu Dino Crisis. Das Spiel verbindet Dino-Horror mit Action-Gameplay und sollte eigentlich schon im November erscheinen, wurde dann aber kurzfristig nochmal verschoben.
Mit dem 10. Januar 2026 steht jetzt ein neuer Termin fest, wie TeamKill Media bei Twitter verkündet. Gleichzeitig wurden Pläne für eine Deluxe Edition verworfen, weil es technische Probleme bei der Zertifizierung gibt, die ansonsten zu einer weiteren Verschiebung geführt hätten. Aber Code Violet ist „gold“, wie man so schön sagt. Man freue sich jetzt darauf, das Spiel zu zeigen.
Kontroverse hinter fehlender Steam-Version
Aber nicht alle freuen sich auf Code Violet. Falls ihr in den sozialen Medien seltsam einstimmig negative Wünsche an die Entwickler findet, rührt das mutmaßlich von der Entscheidung her, Code Violet nicht bei Steam zu veröffentlichen.
Die Begründung von TeamKill Media dazu ist nämlich, dass man nicht wolle, dass jemand „vulgäre Versionen des Hauptcharakters“ und anderer Charaktere ins Spiel moddet. Man lehne ab, dass die künstlerische Version durch „sexuelle Mods“ Zerstörung findet. Auch die SynchronsprecherInnen will man schützen. Damit sind offenbar nicht alle einverstanden. Jetzt ist Code Violet ein PS5-Exklusivspiel.
Code Violet spielt im 25. Jahrhundert auf einer Erde, die nach einer Katastrophe unbewohnbar ist. Die Menschheit ist auf Trappist 1-E geflohen und die dortige Aion-Kolonie nutzt modernste Zeitreisetechnologie, um Frauen aus der Vergangenheit zu entführen und sie als Leihmütter einzusetzen. Ein düsteres Szenario, hinter dem sich zudem eine finstere Verschwörung verbirgt.
„Als Violet Sinclair, die aus ihrer Zeit gerissen wurde, erwacht ihr im Aion Bioengineering Complex, wo ihr von wilden prähistorischen Dinosauriern und feindlichen Kräften umzingelt seid. Verwalte euer Inventar sorgfältig, deckt die dunklen Geheimnisse von Aion auf, kämpft ums Überleben und flieht während einer chaotischen Evakuierung“, so die Einführung.
Neues Gameplay:
Naja, dann sollte man vielleicht auch auf ein Charakterdesign verzichten, dass auf genau solche Fantasien zugeschnitten ist. Was für ein Unsinn.
Ganz zu schweigen von gewissen Kameraperspektiven, die man sonst eher aus Asien kennt.
Und ich dachte bei der Überschift das die kontroverse klassisch das Charakterdesign ist. Violet in dem hautengen Anzug sieht schon sexy aus. Zumal die Leute die sich das Spiel extra nochmal modden eher sehr gering sind. Ich versteh da die schon fast heuchlerische Aussage nicht aber gut.
Ich sehe vieles zu diesem Thema auch nicht so eng weswegen ich eher die Augen rolle insgesamt.
Ungeachtet dessen sah das Spiel eigentlich interessant aus aber ich bin halt kein Konsolenspieler mehr. Rentiert sich für mich gleich Null weil ich am PC einfach mehr machen kann.
Code Violet wird also ein Spiel was ich nicht spielen werden kann und gar kaufen.
Fakt ist, man verspielt sich halt eine riesen Playerbase ohne Steam. So sehr auf Gewinn scheint man wohl nicht zu sein.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das nicht so viele auf ein Indie Horror Spiel nur auf PS5 zugreifen werden....kann mich aber auch täuschen.
Könnte durchaus ziemlich erfolgreich werden.
Sieht optisch gut aus, aber die Background-Story ist ja mal der dümmste Rotz, den ich je gelesen habe...
25. Jahrhundert, wir verfügen ganz plötzlich über Zeitreisetechnologie, nur um damit dann in die VERGANGENHEIT zu reisen um genau WAS mit dieser bahnbrechenden Technik zu machen?
Dinosaurier wiederzubeleben, von denen man GENAU weiß, dass sie der Untergang der Menschheit wären und um Frauen zu entführen, damit sie "praktisch" als Gebärsklavinnen missbraucht werden (ja ich weiß da stand Leihmütter..aber freiwillig macht das sicher keine, wenn man aus seinem eigenen leben aus der Vergangenheit gerissen wurde) und Schuld ist natürlich wieder ne absolut böse verschwörerische Biogen-Firma.... ja wtf und eine von den potentiellen Opfern wird zu unserer Hauptprotagonistinnen und ist natürlich voll und ganz mental und physisch vorbereitet darauf gegen Dinosaurier in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung zu kämpfen mit Tarnkappenanzug, der die Körperwärme regulieren kann, mit nicht mehr bewaffnet, als ner Schrotflinte und nem High-Tech Lasergewehr und allem was sich so halt finden lässt unterwegs - eine Umgebung die zum Vorteil der Saurier ist, damit es ja auch immer gut Schockmomente gibt.. und man ist natürlich ganz alleine, steigert natürlich sehr ihre Überlebenschancen gegen 12 Meter große x tonnen schwere Saurier, die sie mit 1 Happen verschlingen können im Nu.
Also ich weiß nich, wenn man für ne Story schon so dermaßen auf jeglichen Realismus verzichtet regelrecht, damit man sich seine Wunschtraum-Story zurechtschustert, wie es einem gefühlt grad in den Kram passt, egal ob das Resultat dabei überhaupt kein Sinn ergibt, frauenfeindlich rüberkommt und wild zusammengewürfelt aus Inspirationen verschiedenster Games wie eben Dino Crisis, Jurassic Park, Resident Evil und Time Splitters und nur dafür herhält, um zu erklären, warum praktisch Dinosaurier da sein können wieder in der Zukunft, dann spricht das nicht grad für ne Story-Quality von der ich mir sehr viel versprechen würde bei dem Spiel, wenn der Fokus offenbar bloß darauf liegt das Dino Crisis-Spielgefühl neu auflegen zu wollen einzig und allein und Storylogik gänzlich irrelevant ist
auf ner verschollenen Insel irgendwo im nirgendwo auf der sich entführte Gebärsklavinnen aus der Vergangenheit als Versuchskaninchen einer bösen Biogenfirma wiederfinden dürfen, damit sie dort um ühr Überleben kämpfen können gegen eien Überzahl an Dinosaurier
Optisch gefällt mir das Spiel, aber bei der Rotz-Story stellen sich mir persönlich sämtliche Nackenhaare auf und daher werde ich das nicht spielen, einfach weil mir alles daran gänzlich zuwider ist.. da fragt man sich echt, welche Person dafür verantwortlich war...für diese Story