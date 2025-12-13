Spiritueller „Dino Crisis“-Nachfolger hat einen Termin und wird von Kontroverse begleitet

Capcom ist derzeit wirklich wenig angreifbar, wenn es darum geht, auch alte und bei Fans beliebte Marken wieder aus der Mottenkiste zu holen. Onimusha und Okami erleben ein Comeback und gerade hat man bei The Game Awards das neue Mega Man angekündigt.

Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. „Dino Crisis“-Fans gucken weiter in die Röhre. Wer gar nicht auf Dino-Action verzichten kann, muss sich also auch weiterhin mit Spielen abhelfen, die vielleicht so ähnlich wie Dino Crisis sind. Eines davon ist das kommende Code Violet.

Diesmal ist der Interpretationsspielraum klein. Publisher TeamKill Media positioniert Code Violet selbst öffentlich als spirituellen Nachfolger zu Dino Crisis. Das Spiel verbindet Dino-Horror mit Action-Gameplay und sollte eigentlich schon im November erscheinen, wurde dann aber kurzfristig nochmal verschoben.

Mit dem 10. Januar 2026 steht jetzt ein neuer Termin fest, wie TeamKill Media bei Twitter verkündet. Gleichzeitig wurden Pläne für eine Deluxe Edition verworfen, weil es technische Probleme bei der Zertifizierung gibt, die ansonsten zu einer weiteren Verschiebung geführt hätten. Aber Code Violet ist „gold“, wie man so schön sagt. Man freue sich jetzt darauf, das Spiel zu zeigen.

Kontroverse hinter fehlender Steam-Version

Aber nicht alle freuen sich auf Code Violet. Falls ihr in den sozialen Medien seltsam einstimmig negative Wünsche an die Entwickler findet, rührt das mutmaßlich von der Entscheidung her, Code Violet nicht bei Steam zu veröffentlichen.

Die Begründung von TeamKill Media dazu ist nämlich, dass man nicht wolle, dass jemand „vulgäre Versionen des Hauptcharakters“ und anderer Charaktere ins Spiel moddet. Man lehne ab, dass die künstlerische Version durch „sexuelle Mods“ Zerstörung findet. Auch die SynchronsprecherInnen will man schützen. Damit sind offenbar nicht alle einverstanden. Jetzt ist Code Violet ein PS5-Exklusivspiel.

Code Violet spielt im 25. Jahrhundert auf einer Erde, die nach einer Katastrophe unbewohnbar ist. Die Menschheit ist auf Trappist 1-E geflohen und die dortige Aion-Kolonie nutzt modernste Zeitreisetechnologie, um Frauen aus der Vergangenheit zu entführen und sie als Leihmütter einzusetzen. Ein düsteres Szenario, hinter dem sich zudem eine finstere Verschwörung verbirgt.

„Als Violet Sinclair, die aus ihrer Zeit gerissen wurde, erwacht ihr im Aion Bioengineering Complex, wo ihr von wilden prähistorischen Dinosauriern und feindlichen Kräften umzingelt seid. Verwalte euer Inventar sorgfältig, deckt die dunklen Geheimnisse von Aion auf, kämpft ums Überleben und flieht während einer chaotischen Evakuierung“, so die Einführung.

Neues Gameplay:

via GameRant, Bildmaterial: Code Violet, TeamKill Media