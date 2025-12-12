Leon ist der zweite Held in Resident Evil Requiem und er fährt einen Porsche

Die größte Nicht-Überraschung bei The Game Awards war wahrscheinlich die Enthüllung von Leon S. Kennedy für Resident Evil Requiem. Der Vollständigkeit halber möchten wir euch das Video und die Details dazu aber natürlich trotzdem nicht vorenthalten! Denn begleitet wurde Leon von einigen weiteren Neuigkeiten.

Leon S. Kennedy gesellt sich an die Seite von Grace Ashcroft und stellt den zweiten Hauptcharakter von Resident Evil Requiem dar. „Der legendäre Leon S. Kennedy […] sorgt für noch mehr Action, als er beginnt, einen Leichenfund in einem verlassenen Hotel zu untersuchen – dem gleichen Hotel, in dem auch die FBI-Analystin Grace Ashcroft ermittelt“, führt Capcom ein.

Während Grace sich durch gruselige Survival-Horror-Szenen kämpft, erledigt Leon „seine Aufgaben mit atemberaubender, todesmutiger Action“, so Capcom. Zu den weiteren Neuigkeiten gehört eine Kooperation mit Porsche. Leon kann sich im Spiel auf einen Porsche Cayenne Turbo GT verlassen. Die Deluxe Edition wurde außerdem um drei Leon-Kostüme aufgestockt, von denen man zuvor aus offensichtlichen Gründen noch nichts verraten durfte.

Außerdem kündigte man für Anfang 2026 ein weiteres Resident Evil Showcase an. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2025 für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Teuer, aber auf jeden Fall günstiger als ein Porsche Cayenne Turbo GT: der Pro Controller zu Requiem für Switch 2, den ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom