Mit Kingdom’s Return verlässt sich Inti Creates diesmal nicht nur auf ihr Lieblingsgenre

Inti Creates, Experte für seitlich-scrollende Abenteuer aller Art, hat das neue Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster angekündigt. Diesmal geht Inti Creates dabei buchstäblich auch neue Wege. Eine gehörige Portion Aufbau und Strategie verbindet sich diesmal mit der gewohnten 2D-Action.

In den actionreichen Stages sammeln Spielende verschiedene Materialien, die anschließend dazu genutzt werden, das Königreich aufzubauen und Charaktere zu verstärken. Die vier Spielfiguren Imperial, Alchemist, Wizard und Zipangu sollen grundsätzlich unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Die Handlung spielt in einer Welt voller Schwerter, Magie und Feen. Als einsamer Abenteurer erhaltet ihr die Aufgabe, gemeinsam mit der Zeitfee Chronos das zerstörte Königreich Almacia wieder aufzubauen. Das erklärt euch auch der erste Trailer noch einmal.

Das Video zeigt auch diverse Gameplay-Szenen von den 2D-Abschnitten und dem Aufbau des Königreichs. Auch Imperial, Alchemist, Wizard und Zipangu werden vorgestellt. Mit dem 23. April 2026 gibt es bereits einen konkreten Termin. Kingdom’s Return – wir kürzen es mal ab – erscheint dann für die Switch-Familie, PS5, Xbox Series und PC-Steam. In Japan gibt es eine physische Version für PS5 und Switch.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster, Inti Creates