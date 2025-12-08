Es gibt nur noch zwei mögliche Titel für den letzten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII

Wie heißt der dritte und letzte Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII? Darüber zerbrechen sich Fans (gerne) den Kopf und es gibt zahlreiche Theorien und Vorschläge, von Reborn, über Reunion und Return, bis hin zu Resurrection oder Revelations.

Klar, mit „R“ muss der Titel beginnen. Man möchte meinen, Naoki Hamaguchi und sein Team sind sich darüber schon im Klaren. Aber weit gefehlt, zumindest im Oktober war das noch nicht der Fall. Da wurde das Interview von Julien Chiéze mit Naoki Hamaguchi und Guillaume Broche aufgezeichnet, welches der französische Journalist jetzt veröffentlichte.

Am Ende des Videos verrät Naoki Hamaguchi, dass man sich jetzt auf zwei verbleibende Titel zum Spiel geeignet habe – einer von ihnen wird es am Ende. „Wir haben uns mit Tetsuya Nomura geeinigt und haben nun nur noch zwei Titel für die endgültige Entscheidung im Rennen. Und wir werden uns bis Ende des Jahres für einen der beiden entscheiden“, so Hamaguchi.

Möglicherweise erfahren wir zu The Game Awards 2025 mehr? Die Keighley-Show in der Nacht auf den kommenden Freitag ist wohl die größte und zugleich letzte Gelegenheit, den dritten Teil der Remake-Trilogie noch in diesem Jahr kennenzulernen. Das Video-Interview von Chiéze, leider nur auf Französisch und mit französischen Untertiteln, findet ihr nachfolgend.

Das Interview:

https://www.youtube.com/watch?v=EKxyZ5DsgSs

via Genki, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix