Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Otome-Nachschub

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Olympia Soirée Catharsis.

  • Olympia Soirée Catharsis (Switch) – 9/8/8/7 [32/40]
  • Space Adventure Cobra: The Awakening (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Videoverse (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/9/8 [32/40]
  • Obakeidoro 2: Chase & Seek (Switch 2) – 7/8/7/7 [29/40]
  • Football Manager 26 (PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch) – 8/6/7/7 [28/40]
  • Gekisou! Band Star (Switch)– 7/7/7/7 [28/40]
  • Wings of Endless (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/8/6 [28/40]

