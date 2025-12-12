Clair Obscur räumt ab, feiert Rekorde und schenkt Fans heute ein großes Update zum Spiel

Clair Obscur: Expedition 33 hat komplett abgeräumt bei The Game Awards 2025. Das Debütspiel von Sandfall ist nicht nur „Game of the Year“, sondern holte auch acht weitere Auszeichnungen, darunter Best Indie Game, Best Art Direction, Best Narrative und Best Score.
Es geht schneller, die Kategorien aufzuzählen, die Clair Obscur nicht gewonnen hat. Die einzigen beiden Kategorien, in denen Clair Obscur nominiert war und sie nicht gewann, waren „Best Audio Design“ (das ging an Battlefield 6) und „Players Voice Award“ (holte Wuthering Waves) – Sandfall wird es verschmerzen können.
Zuvor hatte Clair Obscur mit 13 Nominierungen bereits die häufigsten Nominierungen in der Geschichte von The Game Awards gefeiert. Die insgesamt neun Auszeichnungen heute Nacht bedeuten auch, dass Clair Obscur das am häufigsten ausgezeichnete Spiel eines Jahres war.
Zuvor hielt The Last of Us Part II mit sieben Awards (2020) diesen Rekord. Clair Obscur war derart präsent, dass es keinem einzigen anderen Spiel gelungen ist, mehr als einen Award zu holen. Creative Director Guillaume Broche war sichtlich beeindruckt und dankte „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi für die Inspiration.
Bei „seinem Team zu Hause“ musste sich Broche nicht bedanken. Das ganze Kernteam war im Saal. Den Dank den Fans gegenüber drückt Sandfall mit einem Update aus, das heute kostenlos verfügbar wird und das Spiel um eine neue Umgebung, neue Musik, neue Bosskämpfe, einen Fotomodus und neue Lokalisierungen erweitert. For those who come after.
Die neue Umgebung führt euch „Verso’s Drafts“ – „einem fantastischen Abenteuer aus einem Bilderbuch, das mit dem jungen Verso in Verbindung steht“, so die Einführung. „Die SpielerInnen begegnen feiernden Gestrals, überraschenden neuen Schauplätzen und einer finsteren, mächtigen Präsenz …“
Thank You Update:
via VGC, Steam, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
6 Kommentare
Hat die Show von den Awards her leider lamgweillig gemacht. Da Spiel hatt es aber auch verdient (abgesehen von rpg).
Dass das dlc jetzt schon draußen ist heißt für mich ich kann einen neuen Durchgang starten. Ich habe nicht geschaut was genau neu ist, aber ich hoffe ja endlich auf speicherbare builds damit man nicht immer neu Ausrüsten muss.
Clair Obscur, in allen Ehren, das ist durchaus auch hier und da verdient … Vor allem freut es mich, dass DK Bananza (mein persönliches GOTY) wenigstens einen Preis mitnehmen konnte. Ich finde es aber auch schön, dass der Fiebertraum, Umamusume eine Trophäe mitnimmt.
Wunderbar! Ich hoffe, dass das ein eindeutiges Signal an die großen Entwickler ist, allen voran Square Enix, damit sie begreifen, was die Leute spielen wollen.
Ich gönne dem Team von E33 den Erfolg von ganzem Herzen und hoffe, sie machen bitte GENAUSO weiter!
Ein weiterer Schritt in Richtung Untergang der Industrie. Wie kann ein Spiel, dass so anti-accessibility ist, nur als "Spiel des Jahres" ausgezeichnet werden?! Das fühlt sich für jemand, der das Spiel genau deshalb nicht beenden konnte, wie ein weiterer Schlag ins Gesicht an. Hat sich mal ernsthaft jemand Gedanken gemacht, wie sehr die Entwickler hier trollen? Die erlauben die Automatisierung der Angriffe, aber das, was eigentlich viel wichtiger ist, nicht: Ausweichen/Blocken. Man kann Kämpfe gewinnen, auch wenn man die Angriffscombo nicht hinkriegt, auch wenn's länger dauert. Wenn man aber kontinuierlich getroffen wird, vor allem von Angriffen ohne klare Indikation oder die einfach zu schnell sind, hat man keine Chance.
Sorry, aber bei so manch anderem Titel in der Vergangenheit konnte ich noch Argumente finden, warum diese fragwürdige Auszeichnung gerechtfertigt sein könnte, aber das hier ist ein absolutes No-Go.
ich selber bin mitlerweiler ein eher seichter Spieler geworden. Eldenring war mir schon viel zu schwer, aber ich hatte kaum Probleme mit E33 auf Schwierigkeitsgrad "normal". Solltest du Probleme mit dem Spiel gehabt haben versuch doch "easy".
Sandfall hat abgeräumt und das zurecht. Für mich das beste Spiel der letzten 20 jahre. Normalerweise bin ich Vollblut Raubmordkopierer, aber dieses Spiel hab ich im Nachgang gekauft, weil sie mein Geld verdient haben.