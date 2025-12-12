Clair Obscur räumt ab, feiert Rekorde und schenkt Fans heute ein großes Update zum Spiel

Clair Obscur: Expedition 33 hat komplett abgeräumt bei The Game Awards 2025. Das Debütspiel von Sandfall ist nicht nur „Game of the Year“, sondern holte auch acht weitere Auszeichnungen, darunter Best Indie Game, Best Art Direction, Best Narrative und Best Score.

Es geht schneller, die Kategorien aufzuzählen, die Clair Obscur nicht gewonnen hat. Die einzigen beiden Kategorien, in denen Clair Obscur nominiert war und sie nicht gewann, waren „Best Audio Design“ (das ging an Battlefield 6) und „Players Voice Award“ (holte Wuthering Waves) – Sandfall wird es verschmerzen können.

Zuvor hatte Clair Obscur mit 13 Nominierungen bereits die häufigsten Nominierungen in der Geschichte von The Game Awards gefeiert. Die insgesamt neun Auszeichnungen heute Nacht bedeuten auch, dass Clair Obscur das am häufigsten ausgezeichnete Spiel eines Jahres war.

Zuvor hielt The Last of Us Part II mit sieben Awards (2020) diesen Rekord. Clair Obscur war derart präsent, dass es keinem einzigen anderen Spiel gelungen ist, mehr als einen Award zu holen. Creative Director Guillaume Broche war sichtlich beeindruckt und dankte „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi für die Inspiration.

Bei „seinem Team zu Hause“ musste sich Broche nicht bedanken. Das ganze Kernteam war im Saal. Den Dank den Fans gegenüber drückt Sandfall mit einem Update aus, das heute kostenlos verfügbar wird und das Spiel um eine neue Umgebung, neue Musik, neue Bosskämpfe, einen Fotomodus und neue Lokalisierungen erweitert. For those who come after.

Die neue Umgebung führt euch „Verso’s Drafts“ – „einem fantastischen Abenteuer aus einem Bilderbuch, das mit dem jungen Verso in Verbindung steht“, so die Einführung. „Die SpielerInnen begegnen feiernden Gestrals, überraschenden neuen Schauplätzen und einer finsteren, mächtigen Präsenz …“

Thank You Update:

via VGC, Steam, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive