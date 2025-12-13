Verschmelze mit niedlichen Monstern in Aniimo: Nächster Beta-Test startet Anfang 2026

Publisher Kingsglory und Entwickler Pawprint Studio haben den zweiten Closed-Beta-Test für das kommende Spiel Aniimo angekündigt. Aniimo scheint dabei ein interessanter Mix zu werden, denn das Free-to-Play-Spiel mit einer Open-World lässt euch wie etwa in Palworld Monster fangen und sie Action-RPG-artig gegeneinander antreten.

Der nächste Betatest soll dabei schon Anfang 2026 stattfinden. Interessierte SpielerInnen auf Xbox Series, PCs und Mobilgeräten können sich ab sofort über die offizielle Website registrieren, um sich einen Platz im Test zu sichern.

Neue Monster, neuer Multiplayer-Modus

Der neue Trailer zum zweiten Beta-Test zeigt einige der Neuerungen, darunter neu enthüllte Aniimo wie das flauschige Fentuft und seine Weiterentwicklung Fenmane. Dazu gesellen sich der Künstler Momand, der für eine Gruppe Pomeggs performt, sowie der äußerst reizbaren Cubbo, der als Boss-Aniimo in einem neuen Gebiet der weitläufigen Welt von Idyll auftritt.

Einzigartig wird Aniimo jedoch durch das markante Twining-Feature, das die SpielerInnen und Monster ähnlich wie bei einer DNA-Digitation verschmelzen lässt. Ein weiteres Highlight ist das Homeland-Feature, bei dem die sogenannten „Pathfinder“ gemeinsam mit ihren Aniimo eine Basis aufbauen und erweitern können. Diese beeinflusst wiederum die offene Spielwelt. Im Wohnmobil-Camp können sich Pathfinder und ihre Aniimo treffen, miteinander interagieren und anschließend direkt auf ihr Homeland zugreifen. Hier werden auch nach und nach neue Aktivitäten freigeschaltet.

Der neue Mehrspielermodus Operation: Egg Heist führt außerdem erstmals einen PVP-Modus ein. Hier treten die SpielerInnen in Teams gegeneinander an, um möglichst viele Eier zu sammeln, während sie Angriffen wilder Aniimo ausweichen. Wichtig ist es, ein strategisch kluges Team für den Kampf zusammenzustellen. Aniimo wird 2026 für Xbox Series, PCs im Microsoft Store, iOS und Android erscheinen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawpring Studio