Orbitals bringt 80er-Anime-Charme und Koop-Chaos exklusiv auf die Switch 2

Bei The Game Awards 2025 wurde noch ein echter Hingucker aus dem Hut gezaubert: Orbitals, ein intergalaktisches Koop-Abenteuer, das 2026 exklusiv für die Switch 2 erscheinen soll.

Der erste Trailer trifft sofort den Nerv vieler Retro-Anime-Fans: optisch angesiedelt in einer Anime-Space-Opera der 80er oder frühen 90er Jahre und vom Gameplay her eher vergleichbar mit It Takes Two und einer Prise Split Fiction.

Ein Sci-Fi-Abenteuer für zwei

Hinter dem Projekt steckt der Indie-Developer Shapefarm aus Mitaka in Tokio. Veröffentlicht wird Orbitals von Kepler Interactive, die zuletzt mit Titeln wie Sifu, Pacific Drive oder Clair Obscur: Expedition 33 für Aufmerksamkeit sorgten.

Für Shapefarm ist es das erste große Projekt – und eines, das von Anfang an für asymmetrisches Multiplayer-Gameplay ausgelegt wurde. Außerdem wird es vollständige japanische und englische Synchronisationen geben. Im Mittelpunkt sollen auch die Vorzüge der Switch 2 stehen.

Orbitals läuft auf der Unreal Engine 5 und nutzt die Hardware der Switch 2 offenbar voll aus. Ihr könnt mit zwei Paar Joy-Con-2-Controllern an einer einzigen Switch 2 im Splitscreen spielen, per GameShare eine zweite lokale Konsole einbinden oder euch online mit Freunden zusammentun. Dank integriertem Mikrofon und GameChat der Switch 2 sollen die Absprachen dabei „crystal-clear“ bleiben.

Ihr spielt die beiden Raumfahrer Maki und Omura, die versuchen, ihre auseinanderfallende Raumstation vor einer übernatürlichen kosmischen Sturmfront zu retten. Nur im Teamwork kommt ihr voran: Während einer navigiert, repariert, springt oder schiebt, muss der andere improvisieren, Rätsel lösen und Angriffe abwehren.

Der Debüttrailer verspricht ein ungewöhnliches, buntes Sci-Fi-Abenteuer, das Koop-Fans definitiv auf dem Radar behalten sollten. Habt ihr auch Gefallen an Orbitals gefunden? Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Der Debüttrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Orbitals, Shapefarm, Kepler Interactive