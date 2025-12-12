Orbitals bringt 80er-Anime-Charme und Koop-Chaos exklusiv auf die Switch 2

Bei The Game Awards 2025 wurde noch ein echter Hingucker aus dem Hut gezaubert: Orbitals, ein intergalaktisches Koop-Abenteuer, das 2026 exklusiv für die Switch 2 erscheinen soll.
Der erste Trailer trifft sofort den Nerv vieler Retro-Anime-Fans: optisch angesiedelt in einer Anime-Space-Opera der 80er oder frühen 90er Jahre und vom Gameplay her eher vergleichbar mit It Takes Two und einer Prise Split Fiction.
Ein Sci-Fi-Abenteuer für zwei
Hinter dem Projekt steckt der Indie-Developer Shapefarm aus Mitaka in Tokio. Veröffentlicht wird Orbitals von Kepler Interactive, die zuletzt mit Titeln wie Sifu, Pacific Drive oder Clair Obscur: Expedition 33 für Aufmerksamkeit sorgten.
Für Shapefarm ist es das erste große Projekt – und eines, das von Anfang an für asymmetrisches Multiplayer-Gameplay ausgelegt wurde. Außerdem wird es vollständige japanische und englische Synchronisationen geben. Im Mittelpunkt sollen auch die Vorzüge der Switch 2 stehen.
Orbitals läuft auf der Unreal Engine 5 und nutzt die Hardware der Switch 2 offenbar voll aus. Ihr könnt mit zwei Paar Joy-Con-2-Controllern an einer einzigen Switch 2 im Splitscreen spielen, per GameShare eine zweite lokale Konsole einbinden oder euch online mit Freunden zusammentun. Dank integriertem Mikrofon und GameChat der Switch 2 sollen die Absprachen dabei „crystal-clear“ bleiben.
Ihr spielt die beiden Raumfahrer Maki und Omura, die versuchen, ihre auseinanderfallende Raumstation vor einer übernatürlichen kosmischen Sturmfront zu retten. Nur im Teamwork kommt ihr voran: Während einer navigiert, repariert, springt oder schiebt, muss der andere improvisieren, Rätsel lösen und Angriffe abwehren.
Der Debüttrailer verspricht ein ungewöhnliches, buntes Sci-Fi-Abenteuer, das Koop-Fans definitiv auf dem Radar behalten sollten. Habt ihr auch Gefallen an Orbitals gefunden? Hier könnt ihr ihn euch ansehen:
Der Debüttrailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Orbitals, Shapefarm, Kepler Interactive
Ich finde auch, dass das stilistisch echt toll aussieht, in diesem 80er Jahre Animestil. Auch wenn es wir Coop only zu sein scheint. Mal sehen ob sich jemand findet ^^"
Cooler Look und wenn das Gameplay halbwegs was taugt definitiv auf der Liste.
Schön das mal neben Hazelight Studios andere diese Art von Coop Entwickeln. Ich werde es auf jeden Fall in Auge behalten.
Den Stil finde ich auch ziemlich cool. Muss meine eine Freundin mal fragen, ob sie Bock drauf hätte.
Freuen uns sehr auf den Titel.
Da es sowieso immer weniger Coop-Titel gibt ist Abwechslung immer gern gesehen