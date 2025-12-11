Monster Hunter Stories 3 stellt euch die Habitat-Restauration im neuen Trailer vor

Während des Monster Hunter Showcase hat Capcom einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht. Das neue Video zeigt, „wie die Protagonisten und die Ranger gefährdete Arten vor aggressiven Bedrohungen schützen und die Wildpopulation durch die Habitat-Restauration stärken.“

Hintergrund dessen ist das Ranger Corps, eine tapfere Gruppe, die von dem Protagonisten angeführt wird und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Zukunft des natürlichen Ökosystems zu schützen. Die Ausbreitung der Kristallisation führt auch dazu, dass aggressive Monster gefährdete Gebiete einnehmen und einheimische Tiere vertreiben.

Klar, was eure Aufgabe sein wird, oder? Ihr und die Ranger schreiten voran, um die invasiven Monster zu vertreiben und gefährdete Eier von vertriebenen Arten zu bergen. Es schließt die Habitat-Restauration an, mehr verrät euch der neue Trailer. Während der Show enthüllte Ryozo Tsujimoto außerdem, dass Arkveld, das Flagsip-Monster aus Monster Hunter Wilds, sein Debüt in der Stories-Reihe feiern wird. Auch ein DLC wurde vorgestellt.

Apropos Monster Hunter Wilds: Im Showcase, das wir unten angehangen haben, wurde auch das Titel-Upgrade 4 ausgiebig vorgestellt. Das Update erscheint am 16. Dezember und bringt unter anderem das Fest der Eintracht: Lichterglanz und den hochgewachsenen Gogmazios.

Wir konnten Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection kürzlich erst intensiv anspielen. Unser vorläufiges Urteil: eine Fortsetzung nach Lehrbuch. Werft einen Blick in unsere Preview, bevor ihr vorbestellt! Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 auch in einer Handelsversion* für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PCs.

Der neue Trailer:

Das komplette Showcase:

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom