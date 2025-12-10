Die „My Hero Academia“-Entwickler hauen mit Dialoop mal wieder ein eigenes Spiel raus

In den letzten Jahren hatte das japanische Studio Byking alle Hände voll zu tun – zum Glück! Für Bandai Namco entwickelte Byking mehrere Ableger der „My Hero Academia“-Serie, zuletzt auch My Hero Academia: All’s Justice.

Alle paar Monde entwickelt man auch eigene Spiele und veröffentlicht sie selbst, beispielsweise kennt ihr vielleicht Abyss Memory oder Magicians Dead. Mit Dialoop gibt es jetzt einen weiteren Eintrag in die Reihe der selbstvertriebenen Eigenmarken.

Das Puzzke-Roguelite ist ab sofort im Early-Access bei Steam verfügbar und kombiniert Match-Three-Mechaniken mit Roguelike-Elementen. In einer Welt, in der Schatzjäger nach antiken Relikten suchen, stellt ihr euch Wächtern in Match-Three-Puzzles. Nach abgeschlossenen „Kämpfen“ besucht ihr Läden und verstärkt euch.

Neue Relikte beeinflussen dabei eure Runs, indem sie beispielsweise Spezialblöcke einführen oder die Häufigkeit bestimmter Farben verändern. Die unterschiedlichen Charaktere verfügen über eigene Fähigkeiten, die sich unterschiedlich effektiv mit Relikten kombinieren lassen.

In den Early-Access startet Dialoop mit zwei Spielmodi und einer noch begrenzten Auswahl an Relikten und spielbaren Figuren. Die Vollversion soll im Frühjahr 2026 an den Start gehen und dann auch für Nintendo Switch erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dialoop, Byking