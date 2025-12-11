Wario kehrt zurück – Shadowdrop exklusiv für die Switch 2 überrascht Nintendo-Fans

Nintendo hat es schon wieder getan: Nur einen Tag nach der Ankündigung zweier neuer N64-Klassiker für Switch Online folgt der nächste Retro-Hammer – und diesmal trifft es einen echten Geheimtipp. Wario World, das einzige vollständig 3D-Plattformspiel rund um den geldgierigen Antihelden, ist ab sofort im Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket spielbar.

Viele Fans feiern den Shadowdrop als längst überfällige Rückkehr eines unterschätzten GameCube-Titels. Im damals oft übersehenen Wario World jagt Wario seinem gestohlenen Schatz hinterher, liefert sich Kloppereien mit Gegnern, wirbelt sie durch die Gegend oder verpasst ihnen einen übertriebenen Wrestling-Piledriver.

Ein 3D-Abenteuer, das viele verpasst haben

Das Gameplay kam bei Kritikern wie Spielern gut an, auch wenn der Umfang für viele zu kurz war. Umso schöner, dass man das schräge Abenteuer nun auf der Switch 2 nachholen kann – sofern man das Erweiterungspaket abonniert hat.

Und jep, nur auf der Switch 2. Anders als andere Spiele bei Nintendo Switch Online sind GameCube-Titel nämlich nur auf der neuen Konsole verfügbar. Wario-Fans mit Abo können sofort loslegen – und für alle anderen könnte dies die perfekte Gelegenheit sein, dem Spiel mal eine Chance zu geben.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo